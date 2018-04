Bourse Zurich: les indices remontent mais restent au rouge, UBS à la peine

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait ouvert en net repli, tendait à remonter quelque peu lundi en milieu de journée. Les données mondiales étaient plutôt négatives avec une clôture dans le rouge pour Wall Street vendredi et pour Tokyo lundi. En Suisse, la saison des résultats trimestriels se poursuit avec les chiffres d'UBS, dont le titre était sous pression."Les principaux indices américains ont fini en baisse vendredi soir sous le poids de plusieurs valeurs de la technologie et de la remontée des taux d'intérêt sur le marché de la dette", ont expliqué les analystes de Mirabaud Securities. Ils ont également souligné qu'il s'agit de la plus mauvaise performance hebdomadaire pour le secteur de la technologie depuis janvier ainsi que pour le secteur des semi-conducteurs depuis un mois.Au niveau macroéconomique, le Japon a dévoilé une accélération de l'activité dans le secteur manufacturier au mois d'avril.Dans la zone euro, la croissance de l'activité privée est restée inchangée en avril après le ralentissement enregistré en mars, selon la première estimation de l'indice PMI composite. L'indice mensuel s'est établi à 55,2 points, au même niveau qu'en mars.On attendait encore, dans l'après-midi aux Etats-Unis, les chiffres des reventes de logements en mars.Vers 11h50, le SMI reculait de 0,45% à 8767,89 points, avec un plus bas à 8735,93 et un plus haut à 8781,97. Le SLI cédait 0,49% à 1454,42 points et le SPI 0,36% à 10'371,34 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 reculaient et sept avançaient.UBS (-3,3%) restait largement lanterne rouge. La grande banque a enregistré une solide hausse de son bénéfice net sur les trois premiers mois de l'année, notamment grâce à une baisse des charges. Dans l'activité stratégique de gestion de fortune, la collecte s'est révélée favorable. Des analystes ont jugé les données "mitigées", d'autres de "solides", notamment au niveau des entrées nettes d'argent.Julius Bär (-1,3%) était entraîné dans la chute d'UBS, tandis que Credit Suisse (-0,1%) s'en tirait mieux.Swisscom (-0,8%) complétait le trio des plus gros perdants.Aux assurances, Bâloise (-0,3%) a vu sa recommandation abaissée à "underweight" par JPMorgan. L'assureur rhénan s'en sort moins bien que ses homologues, notamment au niveau du rendement du dividende, affirme la banque américaine.Commerzbank a relevé la recommandation de Swiss Re (-0,1%) à "hold" de "reduce" et a augmenté l'objectif de cours: le réassureur a présenté une stratégie convaincante lors de la journée des investisseurs et, considérant le rendement du dividende de 5,5%, le titre n'est pas cher, a notamment commenté l'analyste.Zurich (-0,6%) a fait une acquisition dans l'assurance vie au Chili.Les horlogers Swatch (-0,%) et Richemont (-0,6%) évoluaient aussi dans la partie inférieure du tableau.Dans le petit camp des gagnants, Vifor (+1,1%) précédait Dufry (+0,8%) ainsi que Logitech et Roche (chacun +0,5%). Roche a publié de nouvelles données pour son médicament Ocrevus contre la sclérose en plaques. Le produit est déjà utilisé par environ 40'000 patients dans le monde. Novartis cédait 0,2% et Nestlé 0,6%.Sur le marché élargi, Temenos (+4,3%) avait le vent en poupe après l'abandon du projet de rachat du britannique Fidessa. Vontobel a salué une décision "raisonnable" et "disciplinée".AMS (+0,4%) avait retrouvé la zone verte après une chute initiale. Outre-Atlantique, Apple a perdu plus de 4% vendredi.La Banque cantonale de Glaris (-0,6%) a bouclé le premier trimestre sur un produit d'exploitation en hausse. SPS (-0,3%) a annoncé le départ de son administratrice Elisabeth Bourqui.En mal de rendement du fait des taux négatifs, la fondation de placement Helvetia (inchangé) proposera aux investisseurs dès le mois de mai d'accéder au marché hypothécaire helvétique comme groupe de placement.Plusieurs titres sont traités hors dividende lors de la séance, dont Cicor (-1,4%), Flughafen Zürich (-1,8%), Komax (-1,7%) et SFPI (-0,5%).rp/ol(AWP / 23.04.2018 12h45)