Bourse Zurich: les pertes s'aggravent en milieu de séance, Swiss Re chute

Zurich (awp) - La Bourse suisse aggravait ses pertes mercredi en milieu de journée. Le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis continue de peser sur l'ambiance. De l'autre coté de l'Atlantique, les principaux indices ont terminé sur de nettes hausses mardi, bien que la séance ait été marquée par une volatilité importante.En Suisse, les investisseurs avaient peu de nouvelles d'entreprises à se mettre sous la dent, à l'exception de Swiss Re, qui tient sa journée des investisseurs.Immoscout a publié son indice immobilier pour le mois de mars, qui a été marqué par une hausse des prix à l'achat pour les maisons individuelles tandis que ceux pour les appartements ont reculé.Sur le front conjoncturel, l'activité dans les services a encore ralenti en Chine en mars, avec la progression la plus faible depuis quatre mois, selon l'indice indépendant Caixin. L'inflation dans la zone euro a accéléré en mars à 1,4%, tandis que le chômage a reculé à 8,5% en février. Les deux valeurs sont en ligne avec les attentes des analystes.En Italie, le taux de chomage a reculé à 10,9% en février, la situation restant particulièrement difficile pour les jeunes. Le déficit public du pays a été revu à la hausse à 2,3% du PIB en 2017.En Allemagne, les immatriculations de voitures neuves se sont inscrites en baisse de 3,4% en mars.On attendait encore dans l'après-midi les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en mars ainsi que l'indice d'activité dans les services pour le même mois. Les commandes industrielles en février étaient également au programme.A 11h55, le SMI lâchait 0,81% à 8560,78 points, avec un plus bas à 8523,1 et un plus haut à 8629,02 points. Le SLI lâchait 1,04% à 1402,41 points tandis que le SPI résistait un peu mieux, reculant de 0,65% à 10'000,06 points. Sur les trente principales cotations, trois seulement étaient dans le vert, une (Kühne + Nagel) était stable et les 26 restantes perdaient du terrain.Lanterne rouge provisoire, ABB (-4,7% ou -1,50 CHF) était négocié hors dividende de 0,78 CHF, tout comme Geberit (-0,6% ou 2,40 CHF pour un dividende de 10,40 CHF).Deuxième grand perdant, Swiss Re (-3,1%) assure disposer d'une dotation en capitale solide, lui permettant notamment d'investir dans des opportunités de croissance. Le réassureur a par ailleurs indiqué que les discussions avec le japonais SoftBank se trouvaient encore à un stade préliminaire. La participation du conglomérat ne devrait pas dépasser la barre des 10% du capital-actions. Les analystes des différents établissements se sont accordés à souligner que des détails supplémentaires étaient nécessaires.Les valeurs bancaires étaient à la peine et enregistraient des pertes supérieures à la moyenne, tant Credit Suisse (-2,3%) et UBS (-1,8%) que Julius Bär (-1,4%). Partners Group (-1,4%) se repliait également.Les seules valeurs à sortir la tête de l'eau étaient Swisscom (+0,3%), Lonza (+0,2%) et Novartis (+0,1%).Les autres poids lourds de la cote, Nestlé (-0,2%) et Roche (-0,6%) résistaient tant bien que mal à l'accès de faiblesse.LafargeHolcim (-1,0%) a annoncé deux départs notables au sein de son conseil d'administration - ceux des anciens directeurs généraux puis présidents de Holcim, Thomas Schidheiny, et de Lafarge, Bertrand Collomb - qui ne seront pas remplacés. Le comité de surveillance de l'entreprise se verra ainsi ramené à dix membres.Sur le marché élargi, le facilitateur zurichois de distribution DKSH (-1,3%) souhaite croître en Nouvelle-Zélande et a noué un nouveau partenariat avec le groupe américain 3M afin d'y parvenir.Jungfraubahn (+1,7%) a publié ses résultats annuels pour 2017. Le groupe a profité de l'essor de la demande asiatique ainsi que de la diversification de ses activités, avec une hausse de 34,6% de son bénéfice net à 41,6 mio CHF.Liechtensteinische Landesbank (stable) a finalisé la reprise à 100% de LB(Swiss) Investment des mains de Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland).L'introduction en Bourse (IPO) du logisticien Ceva se précise. La société zougoise veut officialiser vendredi son intention d'entrer à la cote sur SIX Swiss Exchange, rapporte mercredi Finanz und Wirtschaft.ol/lk(AWP / 04.04.2018 15h19)