Bourse Zurich: net rebond attendu

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait se ressaisir lundi matin, mettant derrière elle une séance de vendredi chaotique durant laquelle le Swiss Market Index a sombré sous les 8700 points. L'indice vedette a perdu 3,1% la semaine dernière. L'embellie attendue s'inscrit dans le sillage de la progression vendredi à Wall Street, où la volatilité demeure élevée. La saison des résultats marque une pause.Les indices européens devraient ouvrir en franche hausse lundi dans le sillage de la clôture des indices américains qui montrent cependant de plus en plus de signes de bipolarité, affirme Mirabaud Securities dans son commentaire matinal.Vendredi, le président américain Donald Trump a signé le budget adopté par le Congrès, mettant fin au "shutdown", l'arrêt de certains services de l'administration fédérale. Le Parlement américain est arrivé à un accord budgétaire crucial, même si démocrates et républicains restent frustrés par les compromis consentis par leurs camps respectifs. Le texte prolonge jusqu'au 23 mars le financement de l'administration fédérale.Quelques données macroéconomiques figurent à l'agenda en ce début de semaine. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiera son rapport mensuel. Aux Etats-Unis, les chiffres de l'exécution budgétaire de janvier retiendront un peu l'attention.En Suisse, l'indice des prix à la consommation sera dévoilé juste après l'ouverture de la Bourse.A 8h20, le préSMI calculé par Julius Bär prenait 1,16% à 8782,62 points. La majorité des valeurs vedettes enregistraient des hausses marquées. Les nouvelles d'entreprises étaient une denrée rare lundi matin.Les bancaires UBS (+1,6%) et Credit Suisse (+1,4%) affichaient de progressions supérieures à la moyenne, contrairement à Julius Bär (+0,6%).ABB (+1,6%) figurait également parmi les principaux gagnants. Le conglomérat industriel a plongé de 1,6% vendredi. En matinée, Barclays a abaissé l'objectif de cours du groupe zurichois. La banque britannique anticipe des vents contraires au niveau des devises, ainsi qu'un tassement des entrées de commandes pour la division Réseaux énergétiques et Automatisation industrielle sur le premier semestre de l'année en cours.Lonza, Dufry, Sika, Kühne+Nagel, Bâloise, Helvetia, Partners Group, Clariant ou encore Swatch Group (+1,2% pour tous) étaient dans la moyenne.Parmi les poids lourds défensifs, Roche (+1,3%) se démarquait du lot. Le laboratoire rhénan a publié des données encourageantes obtenues en étude clinique de phase II sur son traitement expérimental RG7716, contre l'oedème maculaire diabétique. Novartis (0,9%) et Nestlé (+0,7%) freinaient la progression de l'indice vedette.SGS (+0,7%) s'est emparé pour un montant non spécifié de Skin Investigation and Technology (SIT). L'entreprise, spécialisée dans la recherche et les essais dermatologiques pour l'industrie cosmétique et des soins, compte 25 salariés et affiche pour 2017 un chiffe d'affaires de 3 mio EUR.Sur le marché élargi, Comet et Also (pas d'indication pour les deux) ont levé un coin du voile sur leur performance annuelle 2017. Meyer Burger (sans cours) a décroché une commande auprès d'un groupe singapourien qui va recourir à la technologie SmartWire Connection, développée par le groupe bernois.Le spécialiste de la connectique industrielle Bossard (pas de cours) a conclu avec le fournisseur structures de soins Cosanum un accord de collaboration portant sur l'approvisionnement d'hôpitaux, de maisons de retraites et de réseaux de soins à domicile.fr/jh(AWP / 12.02.2018 08h46)