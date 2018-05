Bourse Zurich: nettement dans le vert, Swiss Re en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive vendredi, soutenue notamment par la progression de Wall Street en début de séance. En Suisse, Swiss Re en particulier a retenu l'attention des investisseurs, après la publication des chiffres trimestriels.Wall Street gagnait du terrain après un rapport sur l'emploi en demi-teinte et malgré des incertitudes persistantes sur les relations commerciales avec la Chine. Le taux de chômage aux Etats-Unis est tombé en avril à 3,9%. Mais les créations d'emplois ont été un peu moins bonnes que prévu et le salaire horaire moyen a à peine augmenté sur le mois (+0,2%)."C'est un exemple classique d'un rapport à deux visages avec des éléments contentant tout le monde", a remarqué Christopher Low de FTN Financial.Toutefois, selon le spécialiste, "la faible hausse des créations d'emploi reflète plus la pénurie de salariés qu'un manque de demande, et le ralentissement de la croissance des salaires reflète la situation sur le marché du travail au second semestre de l'an dernier" et, selon lui, "les salaires devraient accélérer plus tard dans l'année".De quoi inciter la banque centrale américaine à relever comme prévu ses taux au moins trois fois cette année pour lutter contre l'inflation, une perspective qui ne satisfait pas forcément les courtiers de Wall Street qui bénéficient depuis plusieurs années du faible niveau des taux d'intérêt.Par ailleurs, "les incertitudes autour du commerce mondial continuent de planer au-dessus du marché alors que les Etats-Unis et la Chine continuent de négocier sans avoir accompli grand chose", remarquent les analystes de Charles Schwab.En Suisse, le marché de l'emploi demeure favorable au 2e trimestre 2018, reflet de la bonne situation des entreprises. L'indicateur en la matière du KOF s'est fixé à 3,6 points, contre une valeur révisée de 2,8 à 3,4 points trois mois auparavant.Le SMI a gagné 0,70% à 8903,83 points, avec un plus haut à 8905,86 et un plus bas à 8844,14. Sur la semaine, l'indice vedette de SIX a gagné 0,69%. Le SLI a pris 0,67% à 1472,36 points vendredi et le SPI 0,65% à 10'558,86. points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept reculé.Lonza (+5,2%) a fait la course en tête. Le fournisseur bâlois de l'industrie pharma a revendiqué un bon début d'année et confirmé ses objectifs pour 2018. UBS (+1,4%) et le bon Schindler (+1,1%) complètent le podium.Julius Bär a gagné 0,7% et Credit Suisse perdu 0,3%.Dans le camp des poids lourds, Novartis a gagné 1,0%, Nestlé 0,7% et Roche 0,4%.Swiss Re (-0,5%) a bouclé le premier trimestre 2018 sur un bénéfice net de 457 millions de dollars, en recul de près d'un tiers, en raison d'un effet comptable lié à une modification de la norme de référence.Par ailleurs, le réassureur et le conglomérat technologique japonais Softbank sont toujours à la recherche d'une opportunité de collaboration. "Nous poursuivons les pourparlers avec Softbank, mais je ne peux pas pour l'heure fournir plus de détails à ce propos", a indiqué en téléconférence le nouveau directeur financier (CFO) John Dacey. "Nous discutons d'un éventuel partenariat stratégique, ce qui en ressortira reste ouvert", a-t-il ajouté.Kühne+Nagel (-1,1%) et Swatch (-0,5%) complètent le trio des plus gros perdants avec Swiss Re.Sur le marché élargi, Datacolor (-1,2%) a enregistré au cours du premier semestre de son exercice décalé 2017/2018, clos fin mars, un chiffre d'affaires en hausse mais a vu sa rentabilité se replier.L'entrée en Bourse du logisticien Ceva Logistics n'a pas fait d'étincelles. La société zougoise - déjà contrainte de fixer son prix d'émission au seuil d'un couloir initial de 27,50 à 52,20 francs - a clôturé à 25,90 francs, dans un volume considérable de près de 6,4 millions de titres.rp/fr(AWP / 04.05.2018 18h15)