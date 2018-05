Bourse Zurich: nettement en repli dans les premiers échanges, Richemont chute

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert nettement dans le rouge vendredi, après une clôture en légère hausse la veille. Les investisseurs ont peu de nouvelles à se mettre sous la dent, à l'exception de Richemont, qui chutait lourdement après la publication de ses résultats annuels.Le front des nouvelles macroéconomiques était également clairsemé. Au Japon, les prix à la consommation (hors denrées périssables) ont progressé de 0,7% en avril sur un an, un nouveau ralentissement après une progression de 0,9% en mars et 1% en février.A 09h06, le SMI reculait de 0,56% à 8941,18 points, le SLI lâchait 0,49% à 1481,10 points et le SPI cédait 0,47% à 10'661,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 cédaient leurs gains, cinq étaient stables et sept progressaient.Richemont (-6,6%) entrainait Swatch dans sa dégringolade (-2,3%), annonçant une séance tumultueuse pour les valeurs du luxe. Richemont a publié des résultats inférieurs aux attentes pour son exercice décalé 2017/18. Les rachats de stocks réalisés par le groupe ont pesé sur la rentabilité.Aux côtés des deux horlogers, Aryzta (-2,2%) s'inscrivait comme le troisième plus grand perdant.Novartis (-0,5%) a reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) une homologation pour le médicament Aimovig (erenumab), découvert par Amgen et développé conjointement, en traitement préventif de la migraine chez des adultes.Les deux autres poids lourds Roche (-0,3%) et Nestlé (-0,1%) limitaient leurs pertes.Les bancaires UBS et Julius Bär (-0,1%) perdaient moins de terrain que la moyenne, tandis que Credit Suisse (+0,1%) était même en hausse.Dans le petit camp des gagnants, SGS (+0,8%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Deutsche Bank. ABB (+0,4%) enregistrait la deuxième progression la plus solide.Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceutical (+2,0%) peut lancer le processus d'homologation du Rifamycin aux Etats-Unis.ol/jh(AWP / 18.05.2018 09h30)