Bourse Zurich: nouvel accès d'appréhension avant les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi matin vers une ouverture clairement négative, après avoir déjà abandonné plus de 3% sur la semaine écoulée. Les principaux indices new-yorkais ont bouclé la séance de vendredi sur des pertes marquées, plombant dans la foulée l'entame de semaine de la place tokyoïte.La saison des résultats annuels marquera une pause lundi du côté des principales valorisation de la Bourse de Zurich, laissant le champs à quelques petites et moyennes capitalisation à l'image de DKSH et d'Energiedienst.L'agenda conjoncturel comprend de rares indications sur le mois de janvier, tels le commerce de détail au sein de la zone euro, le marché automobile britannique ou encore l'activité dans le secteur des services aux Etats-Unis. La Chine a ouvert les feux avec un regain d'activité inédit en six ans dans les services (indice Caixin)."Les indices européens devraient ouvrir en baisse (...) dans le sillage du mouvement de ventes à New York vendredi et du doute qui plane sur le marché haussier que nous connaissons depuis les élections américaines de novembre 2016", prévient Mirabaud Securities dans un commentaire matinal.A 08h22, le pré-SMI compilé par Julius Bär prévoyait un affaissement de 0,75% à 9151,59 points. Aucune des 20 valeurs de l'indice vedette de la place zurichoise ne paraissait en mesure de tirer son épingle du jeu.Les poids lourds reculaient pratiquement en cadence, Roche et Nestlé abandonnant 0,6% chacun tandis que Novartis lâchait 0,8%. Roche a fait l'objet de deux abaissements d'objectifs de cours dans la foulée des résultats 2017. Barclays conserve nonobstant sa recommandation d'achat sur le bon de jouissance, alors que Deutsche Bank préfère rester neutre.Les grandes banques s'apprêtaient aussi à souffrir. Credit Suisse cédait 0,9% et UBS trébuchait de 1,1% pour se positionner en fond de grille de départ. Julius Bär (-0,6%) offrait une moins mauvaise résistance.Les cycliques n'étaient pas à la fête non plus. ABB s'affaissait ainsi de 1,1%, Adecco de 1% et LafargeHolcim de 0,9%.SGS et Swiss Life (-0,5%) affichaient les moins mauvaises prédispositions.Sur le marché élargi, le facilitateur de distributions zurichois DKSH (-0,8%) n'a pu faire mieux que de stabiliser son bénéfice net l'an dernier. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende ordinaire étoffé par rapport à celui pour 2016, mais n'y ajoutera pas de rémunération extraordinaire comme il y a un an.Energiedienst (pas de cours avant-Bourse) a vu ses résultats en 2017 plombés comme prévu par l'abandon d'un projet de centrale de pompage-turbinage en Allemagne. L'énergéticien argovien n'en est pas moins parvenu à générer un bénéfice net de 30,6 mio EUR, contre 31,2 mio en 2016.Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (pas de cours avant-Bourse) prend acte du départ avec effet immédiat de son patron Dominik Berchtold, sur fond de divergence sur la stratégie à adopter. Le président Hans-Peter Zehnder assurera l'intérim à la tête du groupe argovien dans l'attente de l'embauche d'un successeur.jh/al(AWP / 05.02.2018 08h44)