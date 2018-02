Bourse Zurich: nouvel accès d'appréhension pour débuter la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse trébuchait lundi matin dans les premiers échanges, après avoir déjà abandonné plus de 3% la semaine écoulée. Les principaux indices new-yorkais ont bouclé la séance de vendredi sur des pertes marquées, plombant dans la foulée l'entame de semaine de la place tokyoïte. L'indice phare de la place zurichois fleuretait pour sa part avec la barre de 9100 points, près de 400 points en dessous de son niveau d'ouverture il y a sept jours.La semaine écoulée a enregistré les plus mauvaises performances pour les actions et obligations depuis février 2009 et la pire performance pour le Dow Jones en points depuis la faillite de Lehman Brother en 2008, auxquelles il convient d'ajouter la moins bonne semaine pour l'or en deux mois et pour l'argent en six mois, énumère Mirabaud Securities dans un commentaire.La saison des résultats annuels marquera une pause lundi du côté des principales valorisation de la Bourse de Zurich, laissant le champs à quelques petites et moyennes capitalisation à l'image de DKSH et d'Energiedienst.L'agenda conjoncturel comprend de rares indications sur le mois de janvier, tels le commerce de détail dans la zone euro, le marché automobile britannique ou encore l'activité dans les services aux Etats-Unis. La Chine a ouvert les feux avec un regain d'activité inédit en six ans dans les services (indice Caixin).A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 1,20% à 9109,67 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,41% à 1493,43 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,23% à 10'473,67 points. Aucune des 30 valeurs principales ne parvenait à s'établir du bon côté de la ligne de flottaison.Roche (-0,4%) a fait l'objet de deux abaissements d'objectifs de cours dans la foulée des résultats 2017. Barclays conserve nonobstant sa recommandation d'achat sur le bon de jouissance, alors que Deutsche Bank préfère rester neutre. Le mastodonte pharmaceutique offrait néanmoins la moins mauvaise résistance à l'accès de pessimisme ambiant.Novartis cédait 0,9% et Nestlé 1,0%, sans indication spécifique. Les trois poids lourds de la cote assumaient néanmoins leurs statuts défensifs, s'inscrivant parmi les quatre titres - avec SGS (-0,7%) - les moins touchés par la débandade généralisée.Les grandes banques Credit Suisse (-2,4%) et UBS (-2,3%) se disputaient la lanterne rouge. Julius Bär (-1,8%) n'échappait pas non plus à la tendance.L'exploitant de boutiques hors-taxe Dufry (-2,2%) a assisté en fin de semaine dernière au désengagement d'un éphémère actionnaire de référence. Paul Singer disposait via ses fonds spéculatifs Eliot et Liverpool de plus de 5% du capital-actions à mi-décembre, pour ne plus détenir que moins de 1% désormais.Sur le marché élargi, le facilitateur de distributions zurichois DKSH (-0,9%) n'a pu faire mieux que de stabiliser son bénéfice net l'an dernier. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende ordinaire étoffé par rapport à celui pour 2016, mais n'y ajoutera pas de rémunération extraordinaire comme il y a un an.Energiedienst (+1,9) a vu ses résultats en 2017 plombés comme prévu par l'abandon d'un projet de centrale de pompage-turbinage en Allemagne. L'énergéticien argovien n'en est pas moins parvenu à générer un bénéfice net de 30,6 mio EUR, contre 31,2 mio en 2016.Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (-1,7%) prend acte du départ avec effet immédiat de son patron Dominik Berchtold, sur fond de divergence sur la stratégie à adopter. Le président Hans-Peter Zehnder assurera l'intérim à la tête du groupe argovien dans l'attente de l'embauche d'un successeur.jh/al(AWP / 05.02.2018 10h15)