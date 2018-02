Bourse Zurich: nouvel accès de faiblesse attendu à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse, après un bref moment de répit, devrait encore marquer le pas vendredi, entraînée par une nouvelle chute des Bourses mondiales sur fond de remontée des taux obligataires. Wall Street a lourdement chuté la veille, imitée par la place de Tokyo dans la matinée. En Suisse, peu d'éléments devraient permettre aux investisseurs de se réconforter avant le weekend."Il semble que le bref moment de répit pour les actions observé en milieu de semaine n'ait été que l'oeil du cyclone, après qu'une nouvelle hausse des taux obligataires a entraîné une autre vague de ventes tous azimuts, non seulement aux Etats-Unis mais aussi ce matin en Asie", ont souligné les analystes de CMC Markets.De fait, Wall Street, après plusieurs séances tumultueuses, a de nouveau été saisie jeudi par une grande fébrilité. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu jeudi soir 4,15% et le Nasdaq a abandonné 3,90%. En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a chuté de 2,3% vendredi matin."C'est la volatilité qui a fait son retour et des craintes sur la viabilité de certains 'fonds passifs'", ont estimé les spécialistes de Mirabaud Securities. Les indices européens devraient embrayer sur la tendance baissière de leurs homologues asiatique et américaine.Les rares nouvelles macroéconomiques ne devraient pas suffire à réconforter les investisseurs. En Chine, les prix à la consommation ont ralenti en janvier, tandis que les prix à la production se sont essoufflés. En Suisse, le taux de chômage est resté inchangé en janvier sur un mois à 3,3%.Le SMI, après avoir fortement reculé jeudi soir de 2,36%, s'apprêtait à ouvrir en repli de 0,51% à 8718,27 points, selon les indications avant-Bourse fournies à 08h15 par Julius Bär. Hormis Nestlé, les autres valeurs vedettes se repliaient de 0,5% à 0,9%.Nestlé (+0,3%) faisait en effet figure d'exception. Le titre était soutenu par les déclarations du directeur général de L'Oréal qui s'est dit prêt à racheter les actions de sa société détenues par le colosse de Vevey. Interrogé par le Financial Times dans son édition de vendredi, Jean-Paul Agon a assuré que le géant hexagonal des cosmétiques disposait pour ce faire des ressources nécessaires.Les deux autres poids lourds Novartis (-0,7%) et Roche (-0,5%) s'inscrivaient par contre dans la tendance baissière généralisée.Les bancaires Credit Suisse (-0,8%) et UBS (-0,9%) étaient également malmenées, tout comme les cycliques ABB (-0,9%), Geberit (-0,5%) et LafargeHolcim (-0,8%).Le marché élargi était à peine plus animé avec quelques résultats d'entreprises. Ems-Chemie (+0,8%) se dirigeait ainsi vers une ouverture en hausse, après avoir enregistré en 2017 une croissance tous azimuts. La rémunération des actionnaires sera relevée, notamment par le biais d'un dividende extraordinaire.KTM (pas de cours avant-Bourse) a vu des changements dans son actionnariat. La société de participation Pierer Beteiligungs Gmbh a placé quelque 15,9 mio de titres du motoriste autrichien auprès d'investisseurs internationaux, soit environ 7,0% du capital-actions.al/jh(AWP / 09.02.2018 08h45)