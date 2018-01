Bourse Zurich: nouvelle séance dans le rouge, horlogères en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Le SMI aura passé toute la journée sous la barre psychologique des 9500 points et il a même fait une excursion sous celle des 9400 avant de se redresser passablement sur la fin. Les valeurs horlogères ont retenu l'attention des investisseurs après les résultats de Swatch et les données des exportations horlogères en 2017.A New York, Wall Street perdait du terrain en début de séance, reprenant son souffle à l'issue d'un excellent mois de janvier, alors que les résultats d'entreprises peinaient à jouer leur rôle de moteur."Les investisseurs reviennent sur leurs pas et reprennent leur souffle", a commenté Patrick O'Hare de Briefing, ajoutant que "l'approche d'événements clés encourage les acteurs du marché à prendre quelques bénéfices". Les marchés suivaient mardi l'ouverture d'une réunion de deux jours de la banque centrale américaine (Fed) à l'issue de laquelle aucune annonce sur les taux n'est toutefois anticipée.Sur le front économique, les prix des logements aux Etats-Unis ont progressé de 0,7% en novembre sur un mois et de 6,4% sur un an, selon l'enquête Case Shiller publiée par Standard and Poor's. La confiance des consommateurs américains s'est améliorée plus que prévu en janvier, à 125,4 points contre 123,1 points en décembre (chiffre révisé en hausse). C'est mieux que prévu puisque les analystes tablaient sur 124 points.La zone euro a fait état d'une croissance de 2,5% en 2017, au plus haut depuis dix ans. La France a pour sa part enregistré une hausse de 1,9% du produit intérieur brut. En Allemagne, l'inflation a décéléré en janvier sur un an à 1,6%.La Suisse a aussi dévoilé une partie de sa performance conjoncturelle 2017, avec une progression de 4,7% des exportations et un rebond des ventes horlogères à l'international.Le SMI a terminé en baisse de 0,25% à 9433,34 points, avec un plus bas à 9390,16 et un plus haut à 9499,60. Le SLI a perdu 0,34% à 1546,15 points et le SPI 0,35% à 10'821,56 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 ont reculé et six ont avancé.Swatch (+5,1%), Lonza (+1,8%) et Richemont (+1,3%) constituent le podium. L'horloger biennois a étoffé en 2017 ses revenus de plus de 5% à 7,96 mrd CHF. La rentabilité a progressé de manière plus que proportionnelle et le bénéfice net a rebondi de 27,3% pour atteindre 755 mio.Swatch et Richemont ont également été soutenus par les exportations horlogères qui ont retrouvé le chemin de la croissance en 2017, en enregistrant une progression de 2,7% à 19,9 mrd CHF, après un important recul l'année précédente.Selon des courtiers, Merrill Lynch a entamé la couverture de Lonza, qui présente mercredi sa performance sur 2017, avec une recommandation à l'achat.Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,2%) ont progressé, alors que Novartis a perdu 1,0%, pesant sur l'indice. On attend les résultats annuels de Roche jeudi.Aux bancaires, Credit Suisse (-1,4%, 3e plus gros perdant), Julius Bär (-0,4%) et UBS (-0,7%) ont reculé plus ou moins nettement. La banque aux trois clés va payer 15 mio USD aux autorités américaines afin d'éviter des poursuites pénales pour manipulation concertée des marchés des métaux précieux, or et argent notamment. Julius Bär présente ses résultats annuels mercredi.Lanterne rouge, Aryzta (-7,4%) n'en finit pas de chuter. Le boulanger industriel a abaissé jeudi dernier ses prévisions de rentabilité pour l'exercice annuel en cours se terminant fin juillet.Zurich (-1,7%) occupe la deuxième place des plus gros perdants.Sur le marché élargi, Wisekey (-3,8%) a réalisé une nouvelle ronde de financement qui lui a permis de récolter 1 mio CHF auprès d'un investisseur stratégique, via l'émission et le placement privé de titres.La Banque cantonale du Jura (stable) a réalisé un exercice 2017 meilleur que prévu et a dégagé un bénéfice record. Les actionnaires profiteront d'une augmentation de dividende.rp/lk(AWP / 30.01.2018 18h15)