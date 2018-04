Bourse Zurich: ouverture à l'équilibre, sans direction claire

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sans tendance marquée vendredi dans les premiers échanges, peinant à renouer avec la séance faste de la veille. A Wall Street, l'indice vedette Dow Jones a terminé jeudi en nette hausse, profitant d'un répit sur le front des taux d'intérêt. Tokyo a également fortement progressé, après le maintien par la Banque du Japon de sa politique accommodante, dans une journée marquée par les premiers échanges entre les dirigeants des deux Corées lors d'un sommet historique.Les analystes de Mirabaud Securities soulignent le soulagement des investisseurs après la publication des bons chiffres de Facebook. "Les marchés ont aussi apprécié - contrairement à ce que la communauté financière pense - la prestation de haut-vol de Mario Draghi lors de la conférence de presse qui a suivi le statu quo de la BCE".Du coup, la politique s'invite de nouveau sur le devant de la scène. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in étaient réunis pour un sommet historique. Le leader nord-coréen a franchi la Ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule, une première depuis la guerre de Corée (1950-53).Sur le plan macroéconomique, la Banque du Japon (BoJ) a reconduit sa politique monétaire ultra-accommodante, alors que la production industrielle a de nouveau augmenté et que le taux de chômage s'est maintenu à un niveau très bas en mars au Pays su Soleil levant.En France, la croissance économique a fortement ralenti au premier trimestre, retombant à 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent, en raison notamment d'une consommation des ménages peu dynamique, selon une première estimation publiée par l'Insee.Vers 09h35, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,01% à 8836,74 points. Le Swiss Leader Index (SLI) glissait de 0,02% à 1461,94 points, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) rognait 0,05% à 10'475,69 points. Sur les 30 principales cotations, 17 progressaient, 12 reculaient et Bâloise faisait du surplace.Les valeurs du luxe Swatch (+0,1%) et Richemont (-0,04%) ne profitaient pas d'un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse dans le cadre d'une étude sectorielle. Les analystes de la banque aux deux voiles justifient leurs projections optimistes pour la branche horlogère notamment par l'affaiblissement du franc, qui rend les montres suisses plus abordables et contribue de manière positive aux marges.Malgré des indications avant-Bourse prometteuses, les grandes banques UBS (-0,6%) et Credit Suisse (-0,8%) étaient reléguées dans les tréfonds du tableau SMI/SLI, de même que le troisième mousquetaire Julius Bär (-0,5%). Sonova (-0,9%) tenait la lanterne rouge, sans information particulière.Les poids lourds soutenaient mollement le marché, Nestlé progressant de 0,3%, Novartis de 0,2% et Roche de 0,1%. Le dernier nommé avait vu sa bonne performance trimestrielle éclipsée par la concurrence des biosimilaires, qui ont élagué les recettes européenne de l'un des trois moteurs de ventes.Vainqueur de la veille, le bon de participation Schindler (+0,7%) prenait toujours l'ascenseur dans le sillage de chiffres trimestriels en nette progression. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a relevé sa recommandation à "surpondérer", alors que Vontobel et Kepler Cheuvreux ont revu leurs objectifs de cours respectifs, à la baisse pour l'un et à la hausse pour l'autre.Avec une avancée de 0,9%, Vifor s'offrait la première place du classement provisoire, la troisième échoyant à la porteur Sika, sans nouvelle particulière.Sur le marché élargi, le spécialiste des techniques de sécurité Dormakaba (stable) a racheté pour un montant non dévoilé des activités dans le secteur du contrôle des immeubles (PAS) du chinois Cambaum Group.EFG International (+2,7%) a vu sa masse sous gestion augmenter de 0,7% depuis fin 2017, pour atteindre 143 millions de francs, et ce malgré la piètre performance constatée en Suisse centrale, au Tessin et en Italie.Straumann (+1,7%) poursuivait tout sourire la progression observée depuis la publication de ses résultats trimestriels. Kepler Cheuvreux recommande désormais l'achat du titre et a relevé son objectif de cours.Leonteq (+1,6%) a annoncé l'ouverture au 1er mai d'une filiale au Japon, qui devrait renforcer son assise asiatique.Asmallworld rebondissait de 19,5% après avoir vu son cours chuter en fin de séance jeudi, suite à un avertissement sur des recommandations d'achat d'actions lancé par l'autorité allemande de surveillance des marchés financiers (Bafin). Le petit nouveau de la Bourse suisse a fait savoir que l'enquête n'était pas dirigée à l'endroit de la société mais contre des parties tierces non précisées.Prochain candidat à l'entrée sur SIX, le laboratoire bâlois Polyphor a démarré la constitution du carnet d'ordres de son IPO. Le prix d'émission a été fixé dans une fourchette de 30 à 40 francs par titre, pour un produit attendu de 100 à 150 millions de francs.buc/jh(AWP / 27.04.2018 10h15)