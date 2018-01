Bourse Zurich: ouverture attendue à l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich devrait entamer la séance de vendredi quasiment à l'équilibre, après avoir atteint la veille un plus haut sur 52 semaines, portée notamment par l'euphorie de Wall Street. Les principaux indices américains ont une nouvelle fois clôturé la séance sur des records et le Dow Jones a dépassé pour la première fois la barre des 25'000 points.En Asie, la Bourse de Tokyo a fini sur un nouveau sommet en 26 ans, soutenue aussi en partie par la place de New York.Dans un agenda peu fourni, les investisseurs se pencheront aujourd'hui notamment sur les chiffres de l'emploi américain et ceux de l'inflation en zone euro de décembre.A 8h20, le pré-SMI grappillait 0,04% à 9512,76 points selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Toutes les principales cotations étaient dans le vert.Du côté des poids lourds de la place zurichoise, Roche (+0,04%) a annoncé jeudi soir avoir lancé un nouveau test de détection du VIH, rendant plus facile la collecte de sang et son transport vers un laboratoire, surtout dans les zones reculées.Quant à Nestlé (0,4%) et Novartis (+0,5%), ils évoluaient dans la moyenne également.Adecco (+0,6%) occupait le haut du podium, poursuivant sa progression des deux derniers jours suite au relèvement de recommandation par Credit Suisse.Les bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux +0,1%) progressaient légèrement plus vite que les autres cotations principales. Royal Bank of Canada a relevé l'objectif de cours d'UBS à 20,00 CHF, contre 19,50 CHF précédemment.Au niveau du marché élargi, Emmi (+4,5%) se démarquait positivement. Le spécialiste des produits laitiers a vendu sa participation minoritaire de 22% dans l'américain The Icelandic Milk and Skyr Corporation (Siggi's) au groupe français Lactalis. La cession devrait générer "un bénéfice significatif" en 2018.En revanche, Idorsia devrait débuter la séance sur une baisse de 1,9%, affecté en partie par la dégradation de la recommandation à "hold" de "buy" par Jefferies.AMS (-0,7%) continuait aussi de souffrir des déboires d'Apple, un de ses clients. Les analystes craignent une baisse des ventes de téléphones en raison des problèmes de batteries du groupe américain.lk/al(AWP / 05.01.2018 08h51)