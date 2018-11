Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse après le solide rebond de jeudi

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note positive vendredi, après avoir solidement progressé la veille et repassant la barre symbolique des 9000 points. Jeudi, la Bourse de New York a terminé en petite baisse, les indices reprenant leur souffle après le bond de la séance précédente.A l'agenda politique, la rencontre des vingt plus grandes puissances mondiales à Buenos Aires, et notamment les échanges attendus entre les présidents chinois et américain, devraient tenir les investisseurs en haleine."Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage de la "saine" consolidation des marchés américains. Un short squeeze pourrait cependant se matérialiser en cours de séance", ont souligné les analystes de Mirabaud dans une note. "Qui prendrait en effet le risque d'être vendeur (short) avant la réunion entre les présidents Xi et Trump?", ont-ils questionné.Sur le front des nouvelles macroéconomiques, les investisseurs s'intéresseront à l'inflation dans la zone euro en novembre ainsi qu'au chômage pour le mois d'octobre. En Suisse, le baromètre conjoncturel occupera les intervenants.En Chine, l'activité manufacturière a enregistré un nouveau recul de 0,2 point en novembre. Elle a ainsi atteint son plus bas niveau depuis juillet 2016, selon l'indice des directeurs d'achats (PMI).A 08h07, le SMI avant-Bourse progressait de 0,09% à 9023,95 points, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. La veille, l'indice vedette avait terminé en nette hausse (+1,36%). La majorité des valeurs vedettes gagnait entre 0,1 et 0,2%.Les poids lourd Nestlé, Roche et Novartis gagnaient tous 0,1%.Du côté des bancaires, UBS, Credit Suisse et Julius Bär inscrivaient chacun une progression dans la moyenne (+0,1%).Sur le marché élargi, DKSH (+0,1%) a remporté un contrat de distribution pour les biscuits Bahlsen en Malaisie.Newron a annoncé que son partenaire Zambon pourra faire distribuer son médicament Xadago (safinamide) contre la maladie de Parkinson en Australie, où le produit a obtenu une homologation.ol/jh(AWP / 30.11.2018 08h45)