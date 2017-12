Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse pour la dernière séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait à ouvrir en légère hausse vendredi pour la dernière séance de l'année. La place zurichoise devrait profiter d'une ambiance positive, Wall Street ayant clôturé la veille dans le vert. Après une année favorable aux actions, le marché helvétique se prépare à une longue pause de quatre jours.Les actions devraient poursuivre leur progression en 2018, bien qu'à un rythme plus modéré, portées par l'embellie de la conjoncture mondiale et des résultats réjouissants pour les entreprises, selon des experts interrogés par AWP. "L'affirmation qu'il n'y a pas d'alternative aux actions est toujours d'actualité, même en cas de repli des marchés", a estimé Christoph Schenk, directeur des investissements à la Banque cantonale de Zurich (ZKB).Les spécialistes d'UBS continuent également de privilégier les titres à dividende. "Nous sommes dans la dernière phase du marché haussier, il reste à voir quand nous entrerons dans un marché baissier", a indiqué le responsable de l'allocation globale des actifs, Andreas Köster.A moins d'une heure de l'ouverture de l'ultime séance de 2017, le Swiss Market Index (SMI) affichait une progression de 0,09% à 9413,79 points, selon les données avant-Bourse fournies par Julius Bär. Sur l'ensemble de l'année, l'indice vedette de la place zurichoise s'achemine vers une envolée de 14,43%.En préambule d'une séance sans impulsion et alors que les intervenants ont largement déserté le marché, les valeurs vedettes enregistraient dans l'ensemble une modeste hausse autour de 0,1%.Les poids lourds Novartis, Roche et Nestlé s'inscrivaient dans la tendance générale. Novartis se reprenait ainsi des pertes de la veille (-0,3%) après avoir perdu un procès contre le chinois Luye Pharma concernant un litige de brevets.Quant au géant mondial de l'alimentaire, il souhaiterait vendre une laiterie en Mongolie-Intérieure au chinois Ningxia Saishang, selon "China Daily".Les bancaires Credit Suisse, UBS et Julius Bär évoluaient au même rythme, progressant également après avoir cédé du terrain jeudi.Sur le marché élargi, le flux de nouvelles était tout aussi anémique, de même que les cours avant-Bourse qui évoluaient autour de +0,1%.AMS revenait en territoire positif, après avoir perdu du terrain lors des deux dernières séances. Le titre du fabricant autrichien de semi-conducteurs avait été pénalisé par des rumeurs concernant l'un de ses principaux clients Apple, dont les ventes du nouvel Iphone X seraient inférieures aux attentes.al/buc(AWP / 29.12.2017 09h07)