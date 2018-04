Bourse Zurich: ouverture attendue en léger recul, Roche et Schindler à l'honneur

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer l'avant-dernière séance de la semaine sur une note légèrement négative. Les indications préalables étaient une nouvelle fois mitigées. Les principaux indices de Wall Street ont clôturé mercredi sans tendance marquée, le Dow Jones et le S&P 500 terminant dans le vert, alors que le Nasdaq a bouclé dans le rouge, reflétant la sous-performance des valeurs technologiques.La place tokyoïte a quant à elle fini dans le vert, dopée par les résultats d'entreprises. En Suisse, les regards seront principalement tournés vers Roche et Schindler, qui ont publié leurs chiffres trimestriels.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities expliquent le climat d'incertitude actuel notamment par la progression du dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis début mars face à l'euro, bénéficiant d'une nouvelle tension des taux d'intérêt sur la dette américaine.Dans l'après-midi, la Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa réunion périodique pour discuter de la politique monétaire en zone euro. Aucun changement de cap n'est attendu. Outre-Atlantique, figurent à l'agenda les commandes de biens durables pour le mois de mars ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.En Allemagne, le moral des consommateurs devrait légèrement s'atténuer en mai en raison d'un climat géopolitique anxiogène, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK, qui met en avant l'intensification de la confrontation de l'Occident avec la Russie dans le conflit syrien.A 08h30, le Swiss Market Index (SMI) accusait un recul de 0,05% dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. La plupart des valeurs vedettes oscillaient autour de cette valeur.Le bon de participation Schindler (+2,0%) avait le vent en poupe. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a vu ses résultats progresser nettement au premier trimestre et a confirmé ses objectifs de croissance pour l'exercice en cours.Roche (+0,2%) tirait également son épingle du jeu, après la publication de chiffres trimestriels supérieurs aux attentes du marché. Le laboratoire rhénan a enregistré une croissance de 5% grâce aux contributions de l'Ocrevus contre la sclérose en plaques et de l'anticancéreux Perjeta. Dans la foulée, le mastodonte pharmaceutique a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.Le concurrent Novartis et le troisième larron Nestlé (tous deux -0,1%) s'inscrivaient dans la tendance générale, à l'instar des valeurs bancaires UBS, Julius Bär et Credit Suisse, grand vainqueur de la veille après la publication de son premier partiel.Lanterne rouge des échanges avant-bourse, Swiss Life (-3,8%) peut se prévaloir d'un traitement hors dividende ce jeudi.Grands perdants de la veille, Adecco et Clariant (-0,1% chacun) devraient pouvoir se reprendre. Bernstein a revu à la hausse son objectif de cours pour le chimiste de Muttenz, mais confirme sa recommandation "underperform".Sur le marché élargi, le fabricant d'implants dentaires Straumann (+1,0%) a entamé l'exercice 2018 sur les chapeaux de roue, à la faveur d'acquisitions mais également au niveau organique. Molecular Partners et Bucher Industries (pas de cours avant-Bourse) ont également publié leurs chiffres trimestriels.buc/fr(AWP / 26.04.2018 08h51)