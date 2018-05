Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse, Aryzta dans la tourmente

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note légèrement positive. A Wall Street, les principaux indices ont terminé en légère hausse mercredi, après avoir passé une bonne partie de la séance dans le rouge. La place tokyoïte en revanche a chuté de plus de 1% suite à l'annonce du président américain Donald Trump qui envisage de taxer les importations de véhicules aux Etats-Unis."Les investisseurs ont été rassurés par la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui ont montré que la banque centrale continuerait à relever ses taux à un rythme progressif et ne semblait pas inquiète d'un éventuel emballement de l'inflation", relèvent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal.Le moral des consommateurs allemands devrait continuer à être légèrement moins bon en juin, tout en se maintenant à un haut niveau, les sondés restant généralement indifférents au climat géopolitique anxiogène, rapporte l'institut GfK dans son étude mensuelle.A 08h20, le SMI s'enrobait de 0,25% à 8816,72 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert, à l'exception notable d'Aryzta (-11,8%).Le boulanger industriel a vu ses ventes reculer de 16,8% au troisième trimestre de son exercice décalé. La marge brute d'exploitation (Ebitda) s'est avérée "inférieure" aux attentes de la direction. Pour faire face à ces difficultés, le groupe helvético-irlandais a lancé un programme de réduction des coûts de 200 millions d'euros.Novartis (+0,2%) a vu sa filiale dédiée aux génériques Sandoz recevoir l'approbation de la Commission européenne pour l'utilisation du Zessly, un biosimilaire de l'anticorps monoclonal Infliximab, dans le traitement de maladies auto-immunes. Il s'agit du sixième biosimilaire de la firme à avoir été approuvé.Les deux autres poids lourds de l'indice Roche et Nestlé (tous deux +0,2%) suivaient la tendance générale.Swatch (+0,3%) tient aujourd'hui à Granges son assemblée générale.Sur le marché élargi, Vontobel (+1,6%) va racheter à la coopérative bancaire Raiffeisen la banque privée Notenstein La Roche pour 700 millions de francs. L'intégration de l'établissement saint-gallois devrait contribuer de manière substantielle au résultat des activités de gestion de fortune à partir de 2019.Le groupe alimentaire Bell (pas de cours avant-Bourse) détient 98,90% du capital-actions et 99,23% des droits de vote du fabricant de soupes, sauces et bouillons Hügli après l'expiration du délai supplémentaire de son offre publique d'achat (OPA).buc/al(AWP / 24.05.2018 08h46)