Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse, crise en Italie

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en légère hausse lundi, alors que la crise politique semblait s'installer en Italie où le premier ministre pressenti a renoncé à former un gouvernement. L'actualité des entreprises en Suisse et à l'international était peu animée, hormis l'annonce attendue de la fin des négociations entre Swiss Re et Softbank.Après avoir imposé son veto dimanche à un gouvernement populiste clairement eurosceptique, le président italien Sergio Mattarella s'apprête lundi à désigner Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire, pour diriger le pays vers de nouvelles élections."Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse dans le sillage du chaos politique qui règne en Italie, après le renoncement de Guiseppe Conte à former un gouvernement. Nous nous dirigeons vraisemblablement vers de nouvelles élections législatives avant la fin de l'année", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities dans une note.Quelques rares données macroéconomiques sont attendues dans la matinée en Suisse, avec le baromètre de l'emploi au premier trimestre et l'évolution des salaires en 2017.A 08h01, le SMI prenait tout juste 0,2% à 8776,92 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Vendredi, l'indice vedette avait clôturé en repli de 0,27%.Swiss Re (-0,3%) a mis un terme aux pourparlers avec le conglomérat technologique japonais Softbank. Les discussions avaient pour objet une éventuelle prise de participation minoritaire du groupe nippon dans le réassureur. Début mai, plusieurs médias avaient dévoilé que les négociations étaient sur le point d'être interrompues, au motif que l'intérêt de Softbank aurait diminué.Parmi les autres assureurs, Swiss Life (+0,2%) a enregistré un nombre de contrats en hausse en 2017 dans la prévoyance professionnelle (LPP), mais les recettes de primes sur ce segment se sont inscrites en repli.L'action au porteur Swatch (-1,0%) était traitée ce lundi hors dividende de 7,50 francs. Son homologue Richemont (+0,3%) se dirigeait dans la direction opposée.Partners Group (+0,3%) va investir au total 700 millions de dollars australiens dans les énergies renouvelables en Australie.Les bancaires UBS (+0,2%) et Credit Suisse (+0,3%) étaient peu affectées par les informations de presse, selon lesquelles l'oligarque russe Viktor Vekselberg a déposé des plaintes contre les grandes banques suisses. Sulzer (+0,3%), dans lequel Renova détient une participation, ne semblait pas affecté par cette information.al/ol(AWP / 28.05.2018 08h45)