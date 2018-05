Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse dans une séance calme

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur une note positive. La séance devrait toutefois être peu mouvementée, en l'absence de nouvelles d'entreprises d'importance en Suisse et dans un agenda macro-économique plutôt dégarni. A Wall Street, les principaux indices ont terminé en baisse jeudi, après l'annulation par le président américain de sa rencontre prévue avec Kim Jong Un."Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse dans l'attente de savoir si les tensions géopolitiques (Corée du Nord - Etats-Unis) et commerciales (quelles taxes douanières américaines pour le secteur automobile ?) sont sur le point de se dégrader", relèvent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal. Lundi prochain, les marchés américains et britanniques seront fermés, ce qui pourrait décourager "les risques inutiles" chez les investisseurs, concluent-ils.Au niveau macroéconomique, le baromètre Ifo du moral des entrepreneurs pour le mois de mai est attendu en cours de matinée tandis que les Etats-Unis publieront les commandes de biens durables en début d'après-midi.En Suisse, les investisseurs s'intéresseront aux données de l'Office fédéral de la statistique sur la production, les commandes et les ventes dans le secteur secondaire au premier trimestre.A 08h20, le SMI s'enrobait de 0,27% à 8794,30 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert, à l'exception de Roche (-0,17%).Dans le cadre de son offre de rachat sur Yoox-Net-A-Porter, Richemont (+0,3%) a franchi la barre des 95% des parts, ce qui lui permet de lancer la procédure visant à annuler les titres restants. Le site de vente en ligne d'article de luxe devrait être décoté de la Bourse de Milan le 20 juin.Le deuxième horloger Swatch (+0,3%) progressait également au lendemain de son assemblée générale.Aryzta (-1,2%) s'apprêtait à connaitre une séance à nouveau difficile. La veille, le titre du boulanger industriel a lâché 26,7% après un nouvel avertissement sur résultats.Novartis (+0,5%) s'apprêtait à soutenir l'indice tandis que Roche (-0,2%) prenait un chemin opposé. Le dernier poids lourd Nestlé (+0,2%) suivait la tendance générale.Straumann (+1,3%) et son homologue Zirkonzahn USA ont conclu un accord de développement et de promotion de leurs produits au Canada et aux Etats-Unis.Sur le marché élargi, Bell (pas de cours) a vu ses revenus prendre l'ascenseur au premier trimestre, dopé par la consolidation du producteur de soupes et bouillons Hügli.ol/jh(AWP / 25.05.2018 08h45)