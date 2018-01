Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse grâce à Novartis

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de rebondir mardi, après avoir reculé la veille. Alors que les poids lourds pharmaceutiques avaient lesté l'indice vedette SMI lundi, ils pourraient apporter un soutien partiel sur la nouvelle séance. Les influences d'outre-Atlantique devraient être limitées en matinée, Wall Street ayant marqué une pause en raison d'un jour férié.Quelques données macroéconomiques devraient alimenter la séance. L'inflation en Allemagne s'est bien élevée à 1,7% en décembre sur un an, décélérant légèrement par rapport à novembre, selon des chiffres définitifs. Le Royaume-Uni dévoilera ses prix à la consommation dans la matinée, suivi dans l'après-midi par l'activité industrielle dans la région de New York en janvier.A 08h15, le SMI avant-Bourse progressait de 0,21% à 9557,04 points, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. Hormis les deux grandes valeurs bancaires, les autres titres de l'indice vedette s'affichaient en croissance.Novartis (+1,1%) se plaçait d'emblée en tête du classement et tirait l'ensemble du SMI vers le haut. L'action était portée par une décision de l'Agence sanitaire américaine (FDA) qui a accordé à Sandoz, filiale de Novartis spécialisée dans les médicaments de seconde génération, un examen du biosimilaire expérimental de l'adalimumab.La maison-mère rhénane a par ailleurs assure avoir obtenu les résultats souhaités avec l'étude de phase III Clarity destinée à démontrer la supériorité du Cosentyx sur le Stelara du concurrent Janssen Biotech.L'autre valeur pharmaceutique Roche (+0,04%) revenait également dans le vert, tout comme le troisième poids lourd Nestlé (+0,04%). Le patron de Roche, Severin Schwan, demeure persuadé de la capacité de son groupe à compenser à moyen terme le manque à gagner attendu de l'arrivée de biosimilaires de trois de ses principales sources de revenus, grâce au lancement de nouveaux produits.Zurich Insurance (+0,8%) était soutenu par un relèvement d'objectif de cours et de recommandation de la part de RBC.Sika (+0,1%) ne réagissait pas dans l'immédiat à la prise d'une participation majoritaire dans l'italien Index Construction Systems and Products.Seule ombre au tableau, les deux valeurs bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux -0,5%) cédaient du terrain. Les analystes de Barclays ont repris la couverture des deux titres à "underweight" et à des objectifs de cours de respectivement 15,40 CHF et 15,80 CHF.Sur le marché élargi, Lindt & Sprüngli (-2,0%) réagissait négativement après une première salve de résultats annuels. Le chocolatier a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à 4,088 mrd CHF. La croissance organique, grevée par une mauvaise performance aux Etats-Unis, s'est établie à 3,7%. La copie rendue par le groupe est légèrement inférieure aux projections des analystes consultés par AWP.Flughafen Zürich (+0,03%) pourrait également retenir l'attention des investisseurs. L'exploitant du tarmac zurichois a enregistré l'an dernier une hausse de 6,3% de sa fréquentation à 29,4 mio de passagers.al/jh(AWP / 16.01.2018 08h43)