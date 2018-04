Bourse Zurich: ouverture attendue en nette hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur une note positive, dans le sillage de la clôture de la veille. L'optimisme est soutenu par les données en provenance d'outre-Atlantique, où l'indice vedette Dow Jones a terminé jeudi en nette hausse, profitant d'un répit sur le front des taux d'intérêt. Tokyo a également fortement progressé, après le maintien par la Banque du Japon de sa politique accommodante, dans une journée marquée par les premiers échanges entre les dirigeants des deux Corées lors d'un sommet historique.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities soulignent le soulagement des investisseurs après la publication des bons chiffres de Facebook, malgré le scandale des données détournées. "Les marchés ont aussi apprécié - contrairement à ce que la communauté financière pense - la prestation de haut-vol de Mario Draghi lors de la conférence de presse qui a suivi le statu quo de la BCE".Du coup, la politique s'invite de nouveau sur le devant de la scène. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in étaient réunis pour un sommet historique. Le leader nord-coréen a franchi la Ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule, une première depuis la guerre de Corée (1950-53).Sur le plan macroéconomique, la Banque du Japon (BoJ) a reconduit sa politique monétaire ultra-accommodante, poursuivant ses efforts pour éradiquer la déflation alors que les prix peinent à décoller malgré une phase d'expansion économique exceptionnellement longue. Par ailleurs, la production industrielle a de nouveau augmenté en mars au Japon, tandis que le taux de chômage s'est maintenu à un niveau très bas.En France, la croissance économique a fortement ralenti au premier trimestre, retombant à 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent, en raison notamment d'une consommation des ménages peu dynamique, selon une première estimation publiée par l'Insee.A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) affichait une progression de 0,29% à 8860,17 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär, s'acheminant vers un solde hebdomadaire positif par rapport la semaine précédente.Les valeurs du luxe Swatch et Richemont (+0,3% chacune) devraient avoir le vent en poupe. Credit Suisse a fortement relevé son objectif de cours pour les deux titres dans le cadre d'une étude sectorielle, et UBS a fait de même pour Richemont. Les analystes de la banque aux deux voiles justifient leurs projections optimistes pour la branche horlogère notamment par l'affaiblissement du franc, qui rend les montres suisses plus abordables et contribue de manière positive aux marges.Les grandes banques UBS et Credit Suisse (+0,4% chacune) ainsi que les poids lourds Novartis (+0,3%) et Nestlé (+0,2%) devraient également avoir les faveurs de la cote. C'était aussi le cas pour Roche (+0,2%), dont la bonne performance trimestrielle avaient été éclipsée par l'avènement des biosimilaires, qui ont plombé les ventes de certains de ses mproduits phares.Sur le marché élargi, Dormakaba se distinguait avec une avancée de 1,3%. Le spécialiste des techniques de sécurité a racheté pour un montant non dévoilé des activités dans le secteur du contrôle des immeubles (PAS) du chinois Cambaum Group.EFG International (+1,7%) a vu sa masse sous gestion augmenter de 0,7% depuis fin 2017, pour atteindre 143 millions de francs, et ce malgré la piètre performance constatée en Suisse centrale, au Tessin et en Italie.Straumann (+1,3%) devrait poursuivre la progression observée depuis la publication de ses résultats trimestriels. KeplerCheuvreux recommande désormais l'achat du titre et a relevé son objectif de cours.Le petit nouveau de la Bourse suisse, Asmallworld (pas de cours avant-Bourse) sera observé de près, après avoir vu son cours chuter en fin de séance jeudi, suite à un avertissement sur des recommandations d'achat d'actions lancé par l'autorité allemande de surveillance des marchés financiers (Bafin).buc/jh(AWP / 27.04.2018 08h57)