Bourse Zurich: ouverture attendue en repli, Nestlé recherché

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en léger repli lundi, ne parvenant pas à renouer avec la performance positive en fin de semaine dernière. La solide progression de Wall Street vendredi dernier ne semblait également pas avoir d'influence. En Suisse, Nestlé devrait se retrouver sous observation, après avoir conclu un accord important avec le géant américain Starbucks.Les principaux indices américains ont fini en forte hausse vendredi soir, après les commentaires du président de la Réserve fédérale de San Francisco, selon lequel la banque centrale américaine était "confortable" et ne serait pas "perturbée" si l'inflation dépassait l'objectif de 2% dans les prochains mois, ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.Les places européennes devraient néanmoins ouvrir en hausse ce lundi et, en l'absence de statistiques économiques importantes, la tendance haussière pourrait se confirmer, ont estimé les spécialistes de la banque privée genevoise.A 08h14, le SMI avant-Bourse indiquait un repli de 0,27% à 8879,68 points, selon les éléments compilés par la banque Julius Bär.L'action UBS (-3,9%), traitée hors dividende de 65 centimes, pesait sur l'indice vedette et dans une moindre mesure Swiss Re (-0,2%). Le réassureur avait indiqué vendredi avoir bouclé le premier trimestre sur un bénéfice net de 457 millions de dollars, en recul de près d'un tiers. Le résultat du premier partiel a été fortement affecté par un effet lié à une modification de la norme comptable US-GAAP, entrée en vigueur en début d'année.Les trois poids lourds Nestlé, Roche et Novartis - tous stables selon les indications avant-Bourse - retenaient l'attention des investisseurs.Le groupe alimentaire vaudois a conclu un accord de licence perpétuel avec le géant américain Starbucks pour la distribution de ses produits en dehors des échoppes de ce dernier. Nestlé effectuera un paiement initial en espèces de 7,15 milliards de dollars, la finalisation de l'opération étant prévue pour la fin de l'année.L'Agence américaine des médicaments (FDA) a quant à elle accordé au Tecentriq de Roche un statut de revue prioritaire pour le traitement d'un certain type de cancer des poumons.Quant à Novartis, l'indien Aurobindo Pharma serait prêt à racheter les activités de médicaments génériques dermatologiques pour 1,6 milliard de dollars, selon la presse indienne.al/fr(AWP / 07.05.2018 08h45)