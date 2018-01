Bourse Zurich: ouverture autour de l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert lundi autour de l'équilibre, abandonnant sa bonne humeur d'avant-Bourse pour une position plus attentiste. La place zurichoise pourrait cependant profiter de l'élan de Wall Street, qui a terminé à de nouveaux sommets vendredi grâce aux bénéfices records des entreprises américaines."L'envolée des places américaines vendredi devrait avoir un effet positif sur les Bourses européennes ce matin", ont estimé les analystes de CMC Markets dans un commentaire. Ces derniers ont rappelé que "le marché américain des actions est parti sur sa meilleure lancée en 30 ans, alors que le dollar est en bonne voie pour son plus mauvais départ de l'année".Mirabaud Securities recommande de surveiller ce lundi les prix à l'importation pour décembre en Allemagne et les dépenses et revenus des ménages pour le même mois aux Etats-Unis.A 09h44, le SMI reculait d'à peine 0,02% à 9513,98 points, tandis que le SLI s'adjugeait 0,11% à 1561,65 points. L'indice SPI progressait quant à lui de 0,07% à 10'930,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 reculaient, une (Zurich Insurance) était à l'équilibre et 15 s'affichaient en hausse.Les meilleures performances de la matinées étaient enregistrées par les cycliques Clariant (+1,1%), Sika (+0,9%) et ABB (+0,7%), ainsi que les valeurs financières UBS (+0,8%), Swiss Life (+0,6%) et Credit Suisse (+0,5%). Le chimiste bâlois récupérait des pertes de la semaine dernière, consécutives à l'entrée au capital du saoudien Sabic.Après des indications avant-Bourse optimistes, les poids lourds pharmaceutiques inversaient la tendance. Roche (-0,02%) a obtenu auprès de l'agence américaine des médicaments (FDA) un statut de percée thérapeutique pour le balovaptan, contre les troubles du spectre autistique.Son homologue Novartis (-0,8%) ne profitait pas d'un net relèvement d'objectif de cours par Berenberg. La troisième grande valorisation du SMI, Nestlé (-0,3%) virait également au rouge.Givaudan (-0,2%) penchait également du côté négatif de la balance, après avoir dévoilé vendredi de solides résultats annuels. Le titre avait déjà cédé du terrain vendredi. Goldman Sachs et Bernstein ont relevé dans la foulée l'objectif de cours du spécialiste des arômes et parfums.Aryzta (-1,1%) s'établissait une fois de plus en bas du tableau, après les lourdes pertes de vendredi (-8,9%). L'avertissement sur résultats dévoilé jeudi par la nouvelle direction a inspiré plusieurs commentaires défavorables d'analystes.Sur le marché élargi, AMS (+21,9%) enregistrait une remarquable envolée. Le producteur de semi-conducteurs autrichien a levé un coin du voile sur une performance inespérée sur l'ultime partiel de 2017 comme sur l'ensemble de l'exercice. Le groupe a relevé dans la foulée ses ambitions à moyen terme, déjouant ainsi les pronostics des oiseaux de mauvaise augure.Santhera (-4,0%) a enregistré l'an dernier des recettes en hausse de 21% pour son unique traitement commercialisé, le Raxone, à 22,9 mio CHF. La semaine dernière, le titre avait lourdement chuté après que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a maintenu son avis négatif sur une demande d'extension d'indication pour le Raxone.Bossard (+0,7%) retenait aussi l'attention des investisseurs, en raison de changements au conseil d'administration et à la direction. L'administratrice Helen Wetter-Bossard ne briguera pas de nouveau mandat à l'assemblée générale du 9 avril et le directeur général (CEO) David Dean abandonnera quant à lui son poste en 2019.al/ol(AWP / 29.01.2018 10h15)