Bourse Zurich: ouverture en baisse, Adecco et Lafargeholcim surveillés

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse mardi, ne parvenant pas à renouer avec la performance positive de la veille. La place helvétique ne semblait pas profiter dans l'immédiat de la clôture en hausse de Wall Street la veille. Les investisseurs devraient se focaliser notamment sur les performances financières d'Adecco, Lafargeholcim et Dufry.A 09h04, le SMI reculait de 0,33% à 8949,78 points, le SLI égarait 0,34% à 1479,43 points et le SPI abandonnait 0,30% à 10'650,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 reculaient, une (UBS) était stable et 18 progressaient.Adecco (-2,9%) présentait la plus mauvaise performance à l'ouverture. Le numéro un mondial du placement de personnel a vu au 1er trimestre son bénéfice net chuter de 26% en l'espace d'un an à 130 millions d'euros. La performance s'est cependant révélée supérieure aux attentes.Lafargeholcim (-2,6%) suivait de près. Le géant de matériaux de construction a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une stagnation de ses revenus et un tassement de sa rentabilité. La direction a pourtant reconduit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.Parmi les autres perdants se trouvaient Sonova (-2,1%) et Lonza (-1,8%), qui avait nettement progressé la veille grâce à un relèvement d'objectif de cours par Vontobel.A l'inverse, Dufry (+4,7%) se plaçait avec Swiss Life (+1,2%) et Vifor (+0,9%) en tête des plus fortes progressions parmi les valeurs vedettes.Swiss Life a connu une entame d'année favorable, à la faveur de la croissance sur les marchés internationaux, alors que le volume d'affaires sur son marché de référence est resté au point mort. Dufry a également bien démarré l'année, dégageant au premier trimestre des résultats opérationnels en hausse.Vifor Pharma a quant à lui obtenu une extension d'homologation pour le Veltassa aux Etats-Unis.al/jh(AWP / 08.05.2018 09h30)