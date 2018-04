Bourse Zurich: ouverture en baisse après l'intervention militaire en Syrie

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en légère baisse lundi, les investisseurs tempérant leurs craintes après les frappes militaires occidentales en Syrie. Wall Street avait déjà fermé en repli vendredi soir, touché par des valeurs bancaires en repli. En Suisse, le traitement hors dividende du poids lourd Nestlé pesait sur l'indice vedette."Les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse vendredi après l'annonce que les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient lancé plus de cent missiles sur trois sites de production d'armes chimiques en Syrie", ont rappelé les analystes de Credit Suisse. Ces derniers ont également souligné les tensions dont souffrait le secteur financier et qui ont pesé sur le moral des investisseurs.Selon Mirabaud Securities, "les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de l'intervention armée en Syrie" et alors que "de nouvelles sanctions économiques pourraient être annoncées à l'encontre de la Russie".Quelques données macroéconomiques sont attendues outre-Atlantique, avec notamment les données sur l'activité industrielle dans la région de New York en avril et celles sur les ventes au détail en mars.A 08h14, le SMI s'affichait en repli de 0,47% à 8734,51 points, selon les indications préalables compilées par Julius Bär.L'ensemble des valeurs vedettes s'affichait en modeste hausse, hormis Nestlé (-3,0%) qui tirait l'indice vedette vers le bas. Le poids lourd de la cote était négocié hors dividende ce lundi de 2,35 francs par action.Parmi les rares annonces de la matinée, Adecco (+0,1%) a racheté le spécialiste de la formation continue General Assembly, valorisant la société américaine à 412,5 millions de dollars (397,2 millions de francs). Credit Suisse a parallèlement réduit l'objectif de cours.Novartis (+0,1%) a constaté chez les patients cardiaques présentant une fraction d'éjection réduite et traités avec l'Entresto une moindre réduction des fonctions rénales que chez les individus recevant le traitement standard. Un abaissement d'objectif de cours par Berenberg ne semblait pas affecter le titre dans l'immédiat. Son homologue Roche progressait d'autant.Givaudan (+0,1%) ne semblait pas non plus réagir à la réduction d'objectif de cours effectuée par Goldman Sachs.Sur le marché élargi, Sulzer (+2,9%) poursuivait son rebond. Les autorités américaines ont fourni au groupe winterthourois une deuxième licence, "levant de manière explicite le gel des avoirs encore bloqués". Cette licence marque définitivement le "retour à la normale".Wisekey (pas de cours avant-Bourse) a sensiblement réduit ses pertes l'année dernière, autant au niveau opérationnel que net.Romande Energie a pour sa part connu un exercice 2017 difficile, marqué par le recul des recettes et surtout de la performance opérationnelle, en raison notamment de la baisse des tarifs de l'électricité, de la consommation et de la production d'énergie en raison des conditions météorologiques.Une série de titres de l'indice SPI - BVZ, Emmi, Mikron, Orior, Zug Estates et Zehnder - étaient traités hors-dividende ce lundi et devraient donc voir leurs cours baisser.al/fr(AWP / 16.04.2018 08h38)