Bourse Zurich: ouverture en baisse pour la dernière séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère baisse vendredi pour la dernière séance de l'année, en dépit d'une ambiance positive outre-Atlantique où Wall Street a clôturé la veille dans le vert. Après une année favorable aux actions, le marché helvétique se prépare à une longue pause de quatre jours.Les actions devraient poursuivre leur progression en 2018, bien qu'à un rythme plus modéré, portées par l'embellie de la conjoncture mondiale et des résultats réjouissants pour les entreprises, selon des experts interrogés par AWP. "L'affirmation qu'il n'y a pas d'alternative aux actions est toujours d'actualité, même en cas de repli des marchés", a estimé Christoph Schenk, directeur des investissements à la Banque cantonale de Zurich (ZKB).Les spécialistes d'UBS continuent également de privilégier les titres à dividende. "Nous sommes dans la dernière phase du marché haussier, il reste à voir quand nous entrerons dans un marché baissier", a indiqué le responsable de l'allocation globale des actifs, Andreas Köster.A 09h28, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,25% à 9382,74 points. Sur l'ensemble de l'année, l'indice vedette de la place zurichoise affichait une envolée de 14,43%. Le Swiss Leader Index (SLI) baissait de 0,21% à 1518,88 points (+17,29% depuis janvier) et le Swiss Performance Index (SPI) abandonnait 0,26% à 10'751,68 points (+20,23% depuis janvier).Sur les 30 valeurs vedettes, sept progressaient, trois étaient stables et 20 cédaient leurs gains dans un marché largement déserté par les intervenants à l'approche des fêtes de fin d'année.Les cycliques LafargeHolcim (-0,6%) et ABB (-0,6%), ainsi que les assureurs Zurich Insurance (-0,5%) et Swiss Re (-0,4%) figuraient dans le bas du classement. JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Zurich de deux francs à 313 CHF, tout en confirmant la recommandation à "neutral" du titre.Les poids lourds cédaient également leurs gains, à l'instar de Roche (-0,4%), Novartis et Nestlé (tous les deux -0,2%). Novartis poursuivait sur les pertes de la veille après avoir vu un appel contre le chinois Luye Pharma concernant un litige de brevets rejeté par un tribunal allemand. Roche a quant à lui vu son objectif de cours relevé par Morgan Stanley à 300 CHF, contre 290 CHF précédemment.Quant au géant mondial de l'alimentaire, il souhaiterait vendre une laiterie en Mongolie-Intérieure au chinois Ningxia Saishang, selon le China Daily.Les bancaires affichaient des variations contrastées, Julius Bär (+0,2%) progressant au contraire d'UBS (-0,2%) et Credit Suisse (-0,1%).Les cycliques Lonza (+0,8%), Sonova (+0,5%) et SGS (+0,3%) étaient les rares gagnants de la séance matinale. Le chimiste rhénan était soutenu par JPMorgan, qui a relevé l'objectif de cours à 300 CHF, de 285 CHF.Sur le marché élargi, le flux de nouvelles était tout aussi anémique. AMS (-0,6%) enchaînait sur les mauvaises performances des deux dernières séances. Le titre du fabricant autrichien de semi-conducteurs a été pénalisé par des rumeurs concernant l'un de ses principaux clients Apple, dont les ventes du nouvel Iphone X seraient inférieures aux attentes.Parmi les titres cédant leurs gains figuraient Myriad (-5,5%) et Schmolz+Bickenbach (-1,2%), alors que Kudelski (+0,8%) et Meyer Burger (+0,6%) étaient recherchés par les investisseurs en cette dernière séance de 2017.al/jh(AWP / 29.12.2017 10h15)