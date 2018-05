Bourse Zurich: ouverture en hausse, Aryzta toujours chahuté

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine sur une note positive. Les investisseurs avaient peu de nouvelles à se mettre sous la dent, tant au niveau macroéconomique que des entreprises. A Wall Street, les principaux indices ont terminé en baisse jeudi, après l'annulation par le président américain de sa rencontre prévue avec Kim Jong Un.A 09h08, le SMI progressait de 0,29% à 8796,49 points. Le SLI s'étoffait de 0,41% à 1458,78 points et l'indice élargi SPI de 0,34% à 10'517,02 points. Sur les 30 principales cotations, 28 évoluaient dans le vert tandis que Roche et Aryzta s'inscrivaient dans le rouge.Dans le cadre de son offre de rachat sur Yoox-Net-A-Porter, Richemont (+0,7%) a franchi la barre des 95% des parts, ce qui lui permet de lancer la procédure visant à annuler les titres restants. Le site de vente en ligne d'articles de luxe devrait être décoté de la Bourse de Milan le 20 juin.Le deuxième horloger Swatch (+0,4%) progressait également au lendemain de son assemblée générale.Aryzta (-5,0%) débutait la séance sur un net repli. Jeudi, le titre du boulanger industriel a dégringolé de 26,7% après un nouvel avertissement sur résultats. Plusieurs analystes ont revu à la baisse leurs objectifs de cours respectifs, voire même leur recommandation.Novartis (+0,8%) et Nestlé (+0,3) dans une moindre mesure, soutenaient l'indice tandis que le dernier poids lourd Roche (-1,1%) prenait un chemin opposé. Credit Suisse a dégradé la recommandation pour Roche à "underperform", en raison de la forte concurrence des biosimilaires au cours des prochaines années et de la forte pression sur les prix.Sur le marché élargi, Straumann (+0,7%) a annoncé avoir conclu un accord avec son homologue Zirkonzahn USA pour le développement et la promotion de leurs produits au Canada et aux Etats-Unis.Bell (-1,2%) a vu ses revenus prendre l'ascenseur au premier trimestre, dopés par la consolidation du producteur de soupes et bouillons Hügli.ol/lk(AWP / 25.05.2018 09h30)