Bourse Zurich: ouverture en hausse, les négociations US-Chine rassurent

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré sa dernière séance de la semaine sur une note positive, rassurée par le fait que les négociations entre la Chine et les Etats-Unis pour éviter une guerre commerciale entament leur deuxième journée sur de bonnes bases, selon les premiers échos. En Suisse, Swiss Re en particulier retient l'attention des investisseurs, après la publication de ses chiffres trimestriels.Au niveau macroéconomique, les chiffres de l'emploi américain attendus cet après-midi pourraient insuffler de la dynamique aux marchés.Vers 9h15, le SMI gagnait 0,58% à 8893,84 points, le SLI 0,61% à 1471,43 points et le SPI 0,66% à 10560,76 points. Parmi les valeurs vedettes, Credit Suisse était la seule dans le rouge, Aryzta était stable tandis que les autres valeurs prenaient de l'avance.Lonza (+2,4%) occupait la meilleure place pour le moment, après avoir revendiqué un bon début d'année et confirmé ses objectifs pour 2018. Logitech (+2,0%) et ABB (+1,3%) suivaient de près.Swiss Re (+0,5%) avançait à l'image du marché. Le réassureur a bouclé le premier trimestre 2018 sur un bénéfice net de 457 millions de dollars, en recul de près d'un tiers, en raison d'un effet comptable lié à une modification de la norme de référence. Les résultats sont en partie supérieurs aux attentes des analystes.Bâloise (+0,1%) a annoncé un partenariat avec la société informatique française Valoo.Credit Suisse (-1,2%) était la seule valeur à pointer dans le rouge sans information particulière.Sur le marché élargi, Datacolor (inchangé) a enregistré au cours du premier semestre de son exercice décalé 2017/2018, clos fin mars, un chiffre d'affaires en hausse mais a vu sa rentabilité se replier.Après maint reports, Leclanché (-3,3%) a aussi publié ses résultats annuels dans la nuit de jeudi à vendredi. L'entreprise est restée dans le rouge l'an dernier.Lors de son premier jour de négoce, Ceva affichait un cours de 27,45 francs dans les premiers échanges contre un prix d'émission de 27,50 francs.lk/jh(AWP / 04.05.2018 09h30)