Bourse Zurich: ouverture en hausse, les résultats trimestriels à l'honneur

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir jeudi sur une note positive, enchaînant sur la tendance haussière de la veille. Les résultats d'entreprises au premier trimestre, notamment des valeurs vedettes Novartis, Nestlé et ABB, devraient retenir l'attention des investisseurs. Les indicateurs préalables étaient neutres, la Bourse de New York ayant terminé sans direction la veille."Les investisseurs n'ont que peu réagi à la publication du Beige Book qui a fait état d'une tension sur l'emploi et d'une crainte d'une guerre commerciale" entre les Etats-Unis et la Chine, ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities sur le rapport de la Réserve fédérale américaine (Fed) publié mercredi soir.La banque privée genevoise a relevé au sujet des tensions entre Washington et Pékin que "des contacts au sein de neuf des douze Réserves fédérales régionales ont exprimé notamment des inquiétudes concernant les droits de douanes, qui sont cités nominativement à 36 reprises au total dans le rapport".Une série de statistiques économiques est attendues dans l'après-midi aux Etats-Unis. Les réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale devraient également occuper les intervenants.A 08h11, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär avançait de 0,65% à 8889,29 points, après avoir clôturé la veille en légère hausse de 0,13%. Hormis Sika traité hors dividende, les autres valeurs vedettes se paraient de vert.ABB (+2,1%) affichait la meilleure performance avant l'entame de la séance. Le groupe d'ingénierie a enregistré au premier trimestre des résultats en progression. Le conglomérat zurichois se montre positif sur l'évolution des marchés, en particulier en Europe et aux Etats-Unis.Les deux poids lourds Novartis (+1,6%) et Nestlé (+1,1%) étaient également recherchés, après leurs résultats trimestriels. Le laboratoire bâlois a enregistré au premier trimestre des recettes de 12,69 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an ou 4% hors effets de changes.Le géant de l'alimentaire a vu ses recettes progresser de 1,4% à 21,3 milliards de francs, un chiffre en ligne avec les attentes du marché. La croissance organique a atteint 2,8%, tandis que la croissance interne réelle (RIG) a enregistré une hausse de 2,6%.Aryzta (+0,1%) a annoncé un nouveau changement dans ses instances dirigeantes. Dermot Murphy, directeur général (CEO) pour l'Europe, a décidé de se retirer. Il sera remplacé par Gregory Sklikas.Sika (-1,4% ou 103,45 francs) était la seule valeur vedette à reculer, en raison d'un traitement hors dividende de 111 francs.Sur le marché élargi, GAM (+1,1%) était également plébiscité par les investisseurs. Le gestionnaire d'actifs a accru son volume d'affaires au premier trimestre 2018. L'activité stratégique Investment Management a dépassé les attentes.Sulzer (+0,1%) a fait état d'un impact limité - autant financièrement que dans le temps - des sanctions américaines auxquelles la société a récemment échappé. Les entrées de commandes ont affiché une solide croissance au premier trimestre.Idorsia (+0,1%) est demeuré en phase de combustion de liquidités sur les trois premiers mois de l'année.Panalpina (+0,1%) a bouclé le premier trimestre sur une amélioration de la rentabilité tant dans le fret aérien que maritime, même si ce dernier continue d'être déficitaire.al/fr(AWP / 19.04.2018 08h33)