Bourse Zurich: ouverture en léger repli, les indices en pause

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en léger repli vendredi, mais toujours au-dessus de la barre symbolique des 9000 points. Les indices semblent marquer une pause après avoir solidement progressé la veille. Jeudi, la Bourse de New York a terminé en petite baisse, les indices reprenant leur souffle après le bond de la séance précédente.A l'agenda politique, la rencontre des vingt plus grandes puissances mondiales à Buenos Aires, et notamment les échanges attendus entre les présidents chinois et américain, devraient tenir les investisseurs en haleine.Sur le front des nouvelles macroéconomiques, les investisseurs s'intéresseront à l'inflation dans la zone euro en novembre ainsi qu'au chômage pour le mois d'octobre.En Chine, l'activité manufacturière a enregistré un nouveau recul en novembre, atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2016, selon l'indice des directeurs d'achats (PMI). En France, l'inflation a reculé à 1,9% en novembre, contre 2,2% en octobre.En Suisse, les perspectives conjoncturelles se sont assombries, d'après le dernier baromètre KOF.A 09h05, le SMI lâchait 0,13% à 9001,14 points, le SLI reculait de 0,18% à 1393,68 points et le SPI 0,07% à 10'534,30 points. Sur les trente valeurs vedettes, onze s'inscrivaient dans le vert, 18 dans le rouge et une (Schindler) était stable.Geberit (+1,0%) prenait la tête du podium provisoire, suivi par Vifor (+0,5%).Roche (+0,1%) et Novartis (+0,2%) résistaient à la tendance morose tandis que le troisième poids lourd Nestlé (-0,5%) reculait.Swiss Life (-0,5%) cédait une partie de ses gains de la veille, alors que Vontobel a relevé l'objectif de cours du titre. La veille, il a pris 2,4% après que l'assureur a relevé ses objectifs à moyen terme et annoncé plusieurs mesures favorables à ses actionnaires.Les autres assureurs Swiss Re et Zurich (-0,3%) reculaient également.Les bancaires, UBS et Julius Bär (chacun -0,8%), tout comme Credit Suisse (-0,6%) perdaient plus de terrain que la moyenne.Sur le marché élargi, DKSH (-1,1%) a remporté un contrat de distribution pour les biscuits Bahlsen en Malaisie.Newron (+3,9%) a annoncé que son partenaire Zambon pourra faire distribuer son médicament Xadago (safinamide) contre la maladie de Parkinson en Australie, où le produit a obtenu une homologation.ol/jh(AWP / 30.11.2018 09h30)