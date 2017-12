Bourse Zurich: ouverture en légère baisse dans un marché anémique

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert jeudi sur une petite baisse, cédant les modestes gains de la veille malgré l'élan positif de Wall Street. Les volumes risquent d'être ténus à trois jours des fêtes de fin d'année. La quasi absence d'information d'entreprise ou macroéconomique ne devrait pas contribuer à animer la séance.Parmi les rares données disponibles, la production industrielle au Japon a augmenté de 0,6% sur un mois en novembre, soutenue par le dynamisme des exportations. Dans l'après-midi, les Etats-Unis alimenteront la session avec notamment les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et l'indice d'activité économique dans la région de Chicago en décembre.A 09h23, le SMI reculait de 0,11% à 9420,48 points, à quelques encablures du plus haut de l'année le 19 décembre à 9468,84 points. Le SLI abandonnait 0,15% à 1523,98 points et le SPI reculait de 0,10% à 10'793,02 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules cinq affichaient des hausses, deux étaient stables et 23 reculaient.Parmi les rares valeurs à progresser figuraient Aryzta (+0,3%), Swiss Life (+0,2%), ainsi que les poids lourds Nestlé et Roche (tous les deux +0,1%).La troisième grande capitalisation Novartis (-0,4%) cédait par contre ses gains de la veille. Luye Pharma a indiqué avoir obtenu gain de cause contre Novartis devant la Cour d'appel de Munich dans le cadre d'un litige concernant des brevets. La multinationale rhénane soutenait que le laboratoire chinois avait enfreint le droit des licences sur son patch Rivastigmine contre la maladie d'Alzheimer. L'appel a été balayé.Credit Suisse (-0,1%) repartait en baisse malgré les dispositions positives d'avant-Bourse. Mercredi, le titre avait nettement reculé (-1,5%) après que la banque avait indiqué s'attendre à une dépréciation de 2,3 mrd CHF au quatrième trimestre, en raison de la réforme fiscale aux Etats-Unis.Les deux autres valeurs bancaires UBS et Julius Bär (tous les deux -0,3%) évoluaient sur la même tendance.Les cycliques Vifor (-0,6%), Clariant (-0,5%) et Swatch (-0,5%) affichaient les plus importantes pertes, sans information concrète.Sur le marché élargi, AMS (+2,0%) rebondissait sensiblement, après avoir fortement reculé la veille (-7,8%). Selon certains observateurs, les ventes de l'iPhoneX d'Apple, dont la société autrichienne est un fournisseur, seraient nettement inférieures aux attentes.Parmi les évolutions notables sur l'indice SPI, Evolva (-3,2%) et EFG (-1,4%) reculaient nettement, au contraire d'Idorsia (+1,2%) et de Schmolz+Bickenbach (+1,2%).al/jh(AWP / 28.12.2017 10h15)