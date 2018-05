Bourse Zurich: ouverture en légère hausse, Sika s'envole

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine en légère hausse. A Wall Street, les principaux indices ont terminé dans le vert jeudi, la progression modérée des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril laissant entrevoir une hausse moins agressive des taux d'intérêt par la banque centrale américaine.Portée par cette perspective, la place tokyoïte a clôturé en nette hausse vendredi. En Suisse, tous les regards étaient braqués sur Sika, dont le bras de fer avec Saint-Gobain semble avoir trouvé son épilogue.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities soulignent la baisse du dollar et des rendements des bons du Trésor américain après la publication d'une statistique sur l'inflation qui n'a pas montré de signes de surchauffe.A 09h05, le SMI des valeurs vedettes de la place zurichoise grignotait 0,07% à 8989,02 points, le SLI prenait 0,22% à 1489,63 points et l'indice élargi SPI 0,15% à 10'710,74 points. Sur les 30 valeurs principales, 10 reculaient et 20 avançaient.La porteur Sika (+10,2%) tenait la vedette, après l'annonce d'un accord avec Saint-Gobain mettant fin au litige opposant les deux groupes depuis près de trois ans et demi.Adecco (+0,9%) a annoncé que son programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros (177 millions de francs), annoncé dans son rapport au quatrième trimestre 2017, courra jusqu'au 13 mai 2021. Les rachats devraient se concentrer au quatrième trimestre de l'exercice en cours ainsi qu'au début 2019.Le bon de jouissance Roche se délestait de 1,2%, après l'annonce jeudi d'un échec dans une étude de phase III avec son médicament Tecentriq (atezolizumab).Les deux autres poids lourds de l'indice évoluaient en ordre dispersé, Nestlé engrangeant 0,3% alors que Novartis reculait d'autant.En queue de peloton, LafargeHolcim cédait 3,1%. Le titre est traité hors dividende aujourd'hui, à l'instar des logisticiens Kühne+Nagel (-2,5%) et Panalpina (-1,3%).Sur le marché élargi, Cosmo s'effondrait (-21,3%) suite à l'annonce de mercredi que l'Agence américaine du médicaments (FDA) a relevé plusieurs "insuffisances" de son bleu de méthylène MMX.buc/lk(AWP / 11.05.2018 09h30)