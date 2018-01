Bourse Zurich: ouverture en légère hausse, Swatch courtisé

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert mardi sur une note légèrement positive, malgré le repli de Wall Street la veille. Les nouvelles horlogères occupaient le devant de la scène sur la place zurichoise, avec les résultats annuels de Swatch et des exportations horlogères.Des chiffres macroéconomiques importants sont également attendus dans la zone euro, avec la confiance économique en janvier et une première estimation de la conjoncture dans l'union monétaire et l'UE au quatrième trimestre 2017. L'Allemagne doit publier ses chiffres de l'inflation provisoire de janvier.Les intervenants guettaient aussi la réunion de deux jours du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui doit se terminer mercredi soir.La Suisse a quant à elle déjà dévoilé une partie de sa performance conjoncturelle 2017, avec une progression de 4,7% des exportations et un rebond des ventes horlogères à l'international.Au niveau des indices, le Swiss Market Index (SMI) progressait vers 09h39 de 0,15% à 9473,56 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) engrangeait 0,13% à 1553,41 points. L'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) prenait 0,11% à 10'871,67 points. Les 30 valeurs vedettes se répartissaient de manière équitable entre hausse et baisse.Swatch (+2,9%) et Richemont (+1,2%) se plaçaient dans le haut du tableau, courtisés par les investisseurs. Le groupe biennois a étoffé en 2017 ses revenus de plus de 5% à 7,96 mrd CHF. La rentabilité a progressé de manière plus que proportionnelle pour l'horloger, dont le bénéfice net a rebondi de 27,3% pour atteindre 755 mio.Swatch et Richemont étaient également soutenus par les exportations horlogères qui ont retrouvé le chemin de la croissance en 2017, en enregistrant une progression de 2,7% en termes nominaux à 19,9 mrd CHF, après un important recul l'année précédente.Parmi les autres titres recherchés figuraient les cycliques Lonza (+1,5%), Sonova (+0,5%) et Clariant (+0,5%). Selon des courtiers, Merrill Lynch a entamé la couverture de Lonza avec une recommandation à l'achat.Les poids lourds pesaient du côté positif de la balance avec Roche (+0,4%), Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,2%). Roche publiera ses résultats annuels jeudi.Les bancaires Credit Suisse (-0,2%) et UBS (stable) enregistraient des variations contrastées. La banque aux trois clés va payer 15 mio USD aux autorités américaines afin d'éviter des poursuites pénales pour manipulation concertées des marchés des métaux précieux, or et argent notamment.A l'autre bout du tableau, Aryzta (-3,2%) se plaçait une fois de plus parmi les perdants. Le boulanger industriel Aryzta a abaissé jeudi ses prévisions de rentabilité pour l'exercice annuel en cours se terminant fin juillet.Les valeurs bancaires et financières Julius Bär (-0,7%) et Swiss Life (-0,6%) complétaient le tableau des perdants.Sur le marché élargi, les investisseurs ne semblaient pas apprécier la nouvelle ronde de financement de Wisekey (-1,6%), qui a récolté 1 mio CHF auprès d'un investisseur stratégique, via l'émission et le placement privé de titres.KTM Industries (-4,2%) n'avait également pas la faveur des intervenants. Le motoriste autrichien a confirmé lundi soir dans ses chiffres la croissance en volume annoncée début janvier pour l'exercice 2017.La Banque cantonale du Jura (stable) a bouclé 2017 sur des résultats records, qui vont profiter aux actionnaires.al/ol(AWP / 30.01.2018 10h15)