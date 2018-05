Bourse Zurich: ouverture en repli dans un marché calme, Roche pèse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère baisse jeudi, ne parvenant pas à rebondir après le repli de la veille. Dans un marché plutôt calme, la place zurichoise ne profitait pas de la tendance positive à Wall Street, qui a terminé mercredi soir en hausse malgré les inquiétudes sur les tensions géopolitiques et la montée des taux."Les principaux indices américains ont fini en légère hausse hier soir malgré la vigueur du dollar, la poursuite de la progression du rendement des Treasuries et des doutes qui entourent d'un côté la réunion entre (le président américain) Donald Trump et (le dirigeant de la Corée du Nord) Kim Jong Un et d'un autre côté les relations commerciales sino-américaines", ont commenté les analystes de Mirabaud Securities.A 09h05, le SMI reculait de 0,19% à 8957,10 points, le SLI lâchait 0,09% à 1481,67 points et le SPI cédait 0,15% à 10'670,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 cédaient leurs gains, deux étaient stables et 14 progressaient.Après une tendance positive avant-Bourse, Roche (-0,8%) inversait le mouvement et entraînait l'indice vedette vers le bas. Sa filiale américaine Genentech a dévoilé des données encourageantes pour traiter un certain type de cancer du poumon avec son médicament Alecensa et Tecentriq. Les analystes de Vontobel se sont cependant déclarés prudents quant aux résultats obtenus avec Tecentriq, disant vouloir attendre plus de détails sur cette étude intermédiaire.Les deux autres poids lourds Novartis (-0,1%) et Nestlé (-0,2%) cédaient également leurs gains.A l'autre bout du tableau se trouvaient les bancaires Julius Bär (+1,1%) et UBS (+0,4%), ainsi que les cycliques Lafargeholcim (+0,6%) et Lonza (+0,2%).al/ol(AWP / 17.05.2018 09h30)