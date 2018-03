Bourse Zurich: ouverture négative, craintes de guerre commerciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi dans le rouge. Les menaces de guerre commerciale, alors que le président américain Donald Trump s'apprête à annoncer de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine accusée de vol de propriété intellectuelle, inquiètent les marchés."La Chine ne restera pas les bras croisés (...) Nous prendrons immanquablement toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument nos droits et intérêts légitimes", a indiqué le ministère chinois du Commerce, dénonçant le "protectionnisme" et l'"unilatéralisme" de Washington.Mercredi, comme prévu, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé son taux directeur de 0,25 point de pourcent. "Les perspectives économiques se sont renforcées ces derniers mois", a justifié la Fed, relevant que le Comité s'attend à une croissance de l'activité économique "à un rythme modéré à moyen terme", avec des conditions de marché de l'emploi qui devraient "rester solides".Alors que les analystes s'attendaient à ce que la Banque centrale augmente ses prévisions de hausses pour le reste de l'année, les participants au Comité de politique monétaire ne projettent toujours que deux relèvements de plus en 2018 après celui de mercredi.Au niveau des nouvelles macroéconomiques, en France, le climat des affaires a de nouveau légèrement fléchi en mars, tout en se maintenant à un niveau "favorable". L'indicateur a perdu un point pour le 3e mois d'affilée, à 109 points. La croissance du secteur privé a de nouveau ralenti, tout en restant à niveau élevé. L'indice s'est établi à 56,2 points, contre 57,3 points en février. Il s'agit de son plus bas niveau depuis sept mois, ajoute le cabinet.Aux Etats-Unis, on attendait dans l'après-midi les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage.Vers 9h20, le SMI cédait 0,50% à 8739,42 points, le SLI 0,58% à 1438,84 points et le SPI 0,48% à 10'199,68 points. Sur les trente valeurs vedettes, Aryzta (+0,6%) et Dufry (inchangé) étaient les seuls à ne pas reculer.Lanterne rouge, Clariant (-2,2% ou -0,50 CHF) est traité hors dividende de 0,50 CHF. Barclays a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "equal weight". L'analyste estime notamment que les actions ne devraient pas bouger nettement avant que le paquet de 25% détenu par le nouvel actionnaire saoudien Sabic ne soit autorisé par les autorités concernées. Clariant pourra alors annoncer sa nouvelle stratégie.Deuxième plus gros perdant, le bon Schindler (-1,7% ou -3,60 CHF) est également traité hors dividende de 4,00 CHF.Logitech (-1,4%) était le 3e plus gros perdant.La filiale américaine de Roche (-0,5%), Genentech, a décroché mercredi soir auprès du régulateur aux Etats-Unis (FDA) un feu vert pour la commercialisation d'un dispositif d'injection prérempli de Lucentis (ranibizumab) destiné au traitement de l'oedème maculaire diabétique et de la rétinopathie diabétique.Chugai Pharmaceutical, filiale nippone du même Roche, s'est félicité de la décision du régulateur chinois des substances alimentaires et médicamenteuse (CFDA) d'accepter d'examiner sa demande d'homologation pour l'eldecacitol. Ce dérivé de vitamine D3, commercialisé au Japon sous l'appellation Edirol, est destiné au traitement de l'ostéoporose, précise un communiqué publié jeudi.Novartis cédait 0,7% et Nestlé 0,4%.UBS (-0,5%) a réglé un litige concernant des titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS), à l'origine de la crise des subprimes à partir de 2007. La banque a conclu un accord avec le procureur de l'Etat de New York et a versé 230 mio USD pour solder le dossier, a indiqué ce dernier mercredi soir. Credit Suisse perdait 0,6% et Julius Bär 1,0%.Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation pour Vifor Pharma (-0,1%) à "hold" de "reduce" et a aussi fortement augmenté l'objectif de cours à 137 de 95 CHF. L'analyste pense notamment que Ferinject/Injectafer atteindra le statut de moteur de ventes (1 mrd CHF) d'ici 2020, mais il doute en revanche que Veltassa atteigne d'ici là les 400 mio CHF.UBS et Vontobel ont relevé l'objectif de cours de Partners Group (-0,8%) avec recommandations respectives à "neutral" et "buy" après les chiffres. L'analyste d'UBS juge notamment que l'entreprise est bien positionnée pour profiter des évolutions sur le long terme. Celui de Vontobel est du même avis et il ajoute que Partners Group devrait faire mieux que la concurrence au niveau des parts de marché et du positionnement, estime-t-il.Sur le marché élargi, Meyer Burger (-20,5%) était en chute libre après ses résultats annuels. Vontobel a placé l'objectif de cours en révision tout en confirmant "buy". L'analyste a salué les progrès réalisés au niveau de la base de coûts. Il a relevé que la demande semble caler en ce début d'année.Metall Zug (-3,3) a aussi publié ses résultats.Sensirion a fait une entrée en Bourse en fanfare avec un premier cours à 47 CHF pour un prix d'émission de 36 CHF.rp/jh(AWP / 22.03.2018 10h15)