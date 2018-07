Bourse Zurich: ouverture peu changée, légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note peu changée. Les indications en provenance de Wall Street étaient négatives. Lundi, le Dow Jones a perdu un peu de terrain et le Nasdaq a encore une fois nettement fléchi. A Tokyo, le Nikkei a fini juste dans le vert après les décisions monétaires de la Banque du Japon (BoJ), qui a revu à la marge ses dispositions et abaissé ses prévisions d'inflation.En Suisse, les investisseurs restent mobilisés par la saison des résultats. Credit Suisse a publié ses résultats au deuxième trimestre et Logitech ses données au 1er trimestre de l'exercice décalé 2018/19. Sur le marché élargi, GAM, Lem et Swissquote ont aussi dévoilé des données intermédiaires.Vers 9h10, le SMI cédait marginalement 0,01% à 9162,56 points, le SLI 0,05% à 1502,35 points et le SPI 0,08% à 10'896,03 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 reculaient, trois étaient stables et 8 montaient.Credit Suisse (+1,8%) venait en tête des gagnants, après avoir publié une forte poussée de ses résultats au deuxième trimestre 2018. La grande banque a dégagé un bénéfice net plus que doublé en rythme annuel, à 647 millions de francs. Julius Bär cédait 0,1% et UBS gagnait 0,1%.Parmi les poids lourds, Novartis (-0,4%) pesait sur l'indice, alors que Nestlé gagnait 0,1% et Roche 0,2%. Au terme de son offre, Roche détient 77,3% des actions de Foundation Medicine qui lui manquaient.Logitech (+0,5%) a dégagé au premier trimestre, clos fin juin, des résultats en forte hausse. Le groupe vaudois a dans la foulée relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé 2018/19 qui devrait profiter de l'acquisition d'un fabricant américain de microphones.Sur le marché élargi, GAM (-7,3%) a bouclé le premier semestre 2018 sur un bénéfice net IFRS amputé de près de deux tiers (-62%) en rythme annuel, à 25,4 millions de francs. Dans un communiqué, le groupe zurichois explique cette contre-performance essentiellement par le correctif lié à la reprise de Cantab en octobre 2016, comme annoncé le 13 juillet.Lem (-0,5%) a profité une nouvelle fois de la vigueur du marché des voitures vertes, qui ont porté les entrées de commandes au premier trimestre de l'exercice décalé 2018/19, clos fin juin. Le résultat s'est inscrit en légère hausse.Swissquote (+4,9%) a enregistré au premier semestre des résultats globalement en hausse, profitant d'importants afflux d'argent nouveau et a continué à consolider son activité dans les cryptodevises. La direction a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.rp/jh(AWP / 31.07.2018 09h30)