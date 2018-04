Bourse Zurich: ouverture positive, Givaudan et le luxe en vedettes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur une note positive mardi. Les indications préalables étaient plutôt favorables. Lundi, après un début de séance fulminant, Wall Street n'a finalement terminé que sur une petite reprise. Les investisseurs avaient été rassurés au début par l'espoir d'une solution diplomatique au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, mais cela n'a pas suffi à maintenir l'élan.Dans leur commentaire, les analystes d'Axitrader ont relevé que les craintes de guerre commerciale ont empêché une reprise des marchés des actions ces dernières semaines. Pékin ayant émis récemment des signaux positifs, les voyants sont toutefois au vert. Après une longue période, les investisseurs devraient donc pouvoir se tourner à nouveau vers les données conjoncturelles et la saison des résultats trimestriels qui s'annonce.En Suisse, la saison des résultats succède à la saison des résultats: Givaudan a ouvert ce matin le bal des chiffres pour le 1er trimestre. Les valeurs du luxe Richemont et Swatch, retiennent aussi l'attention au lendemain de brillants chiffres du concurrent français LVMH.Vers 9h20, le SMI gagnait 0,56% à 8735,69 points, le SLI 0,41% à 1430,18 points et le SPI 0,52% à 10'232,83 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 montaient, six reculaient et Partners Group était inchangé.Lanterne rouge, Givaudan (-3,3%) a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 5,4% à 1,308 milliard de francs. Le consensus AWP était à 1,337 milliard. Dans son commentaire, Bernstein note que la hausse des prix des matières premières a pesé sur le groupe et même si les hausse pourront être reportées sur la clientèle, cela ne se fera qu'avec retard et les marges seront nettement sous pression cette année. A long terme, Givaudan reste un investissement défensif convaincant, mais sa valorisation est élevée, a ajouté l'expert de Baader Helvea.A l'inverse, Richemont (+2,0%, meilleure performance du moment) et Swatch (+1,3%) étaient recherchées. La veille, LVMH a annoncé avoir entamé l'année sur une nouvelle progression de ses ventes, qui s'approchent des 11 milliards d'euros au premier trimestre grâce au succès toujours grandissant de ses 70 marques, Louis Vuitton en tête. A Paris, l'action LVMH bondissait de plus de 5% en début de séance.Avec un gain de 1,3% aussi, Lonza complétait le podium.Zurich (+0,2%) va lancer mercredi un programme de rachat d'actions ciblant plus de 1,7 million de titres, soit 1,15% du capital-actions du groupe. Ce dernier compte effectuer une réduction de capital à l'issue de cette opération.Dans le camp des poids lourds, Novartis gagnait 0,9%, Roche 0,5% et Nestlé 0,4. La veille, Novartis avait annoncé l'acquisition de l'américain Avexis pour un montant de 8,7 mrd USD.Aux bancaires, Credit Suisse prenait 0,8%, UBS 0,5% et Julius Bär était quasi à l'équilibre (+0,03%).Swiss Re (-0,1%) ne profitait pas d'un relèvement d'objectif de cours par Barclays, qui a confirmé "overweight". Les analystes ont constaté que lors de la ronde de renouvellement de début avril, la branche a obtenu des hausses de prix de jusqu'à 5%. Ils s'attendent encore à une légère augmentation d'ici l'été. Ils prévoient que Swiss Re va poursuivre son programme de rachat d'actions d'un milliard de francs jusqu'en 2020.Avec Givaudan, Aryzta et Dufry (chacun -0,4%) complétaient le trio des plus gros perdants.Sur le marché élargi, Valartis (+12,8%) a subi en 2017 une perte nette de 1,8 million de francs, toutefois conforme aux prévisions de la direction et bien inférieure à celle de l'exercice précédent (38,1 millions). D'importantes mesures d'économie ont marqué l'année écoulée de leur empreinte. Aucune prévision chiffrée n'est fournie pour 2018.Hügli (pas traité) a bouclé l'année 2017 sur un bénéfice net de 20,2 millions de francs, en recul de 9,2% par rapport à l'exercice précédent. Ce repli est à mettre sur le compte essentiellement de charges supplémentaires de conseil juridique liées à la reprise de l'entreprise par le groupe Bell, précise un communiqué diffusé mardi.Bank Cler (-3,0% ou -1,30 franc), Mobilezone (-4,6% ou -0,56 franc) et Straumann (-0,3% ou -1,50 franc) sont traités ce jour hors dividende de respectivement 1,8, 0,6 et 4,75 francs.rp/fr(AWP / 10.04.2018 10h45)