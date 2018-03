Bourse Zurich: ouverture positive, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la première séance de la semaine sur une note positive. Les indications préalables en provenance des Etats-Unis étaient bonnes, grâce à des statistiques du marché de l'emploi en février "tout à fait du goût des investisseurs", selon des observateurs. Si l'emploi a fortement augmenté, les salaires ont pour leur part moins augmenté que prévu.Ces données laissent à penser que la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la Banque centrale européenne (BCE) vont pouvoir poursuivre leur retour très progressif à une politique monétaire moins accommodante. Les données sur l'inflation américaine attendues cette semaine seront scrutées avec grande attention dans cette optique.Les analystes de Mirabaud Securities ont aussi relevé que la progression de Wall Street est due à la rumeur qui place Shahira Knight comme remplaçante de Gary Cohn au poste de conseiller économique du président Trump. Par ailleurs, la "flexibilité" de ce dernier face aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium ainsi que la détente apparente sur le dossier nord-coréen ont également alimenté la progression.En Suisse, la saison des résultats continue cette semaine avec, ce lundi, les chiffres de Tornos, Mikron, Belimo, VAT et IVF Hartmann. Le boulanger industriel Aryzta a révélé pour sa part ses résultats semestriels. Sensirion et Medartis ont par ailleurs présenter leur projet respectif d'IPO sur SIX.Vers 9h25, le SMI gagnait 0,43% à 8970,50 points, le SLI 0,50% à 1472,13 points et le SPI 0,43% à 10'398,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Aryzta et Clariant étaient le seuls perdants.Dans le camp des poids lourds, Roche grignotait 01%, Novartis (+0,5%) et Nestlé (+0,3%) évoluaient dans le gros du peloton.Le podium provisoire se composait de Dufry (+1,6%), Credit Suisse (+1,4%), Adecco et UBS (chacun +0,9%). La troisième banque du SMI, Julius Bär, gagnait 0,8%.Aryzta (-3,8%) a connu un premier semestre 2017/18, clos fin janvier, très difficile. La contreperformance était toutefois attendue, après un nouvel avertissement sur résultats fin janvier, le cinquième d'affilée. Le groupe zurichois est néanmoins parvenu à dépasser certaines prévisions des analystes.Dans son commentaire, UBS a estimé que le titre restera sujet à la volatilité. Pour la BC de Zurich, si les ventes en Amérique du nord sont un peu meilleures que prévu, l'activité en Europe a déçu. Baader Helvea craint que les restructurations en cours ne soient accompagnées de coûts supplémentaires. Pour Vontobel, les coûts de restructuration sont importants et devraient continuer à l'être.Zurich Insurance (+0,9%) a annoncé avoir renforcé son activité d'assurance voyage Cover-More en Amérique latine grâce à diverses acquisitions. Le groupe zurichois a mis la main sur un total de 19 sociétés spécialisées dans ce secteur pour un montant non précisé.Société Générale a abaissé l'objectif de cours de Clariant (-0,3%) et a confirmé "buy". Après que Clariant s'est défendu avec succès contre les attaques de White Tale et a trouvé en Sabic un nouvel actionnaire de référence, les analystes s'attendent à une reprise de la croissance.Sur le marché élargi, VAT (+4,7%) a affiché des résultats record en 2017, avec un bénéfice net en progression de 72,1% à 115,7 mio CHF. Les actionnaires recevront un dividende inchangé de 4,00 CHF par action.Le fabricant de tours Tornos (+3,3%) a confirmé son retour aux chiffres noirs l'an dernier, avec un bénéfice de 8,2 mio CHF. Le dividende sera de 0,15 CHF. L'analyste de Vontobel a notamment relevé que les vents contraires se sont nettement calmés ces derniers pour le groupe prévôtois.Le bénéfice de Mikron (+2,4%) a diminué de moitié à 1,2 mio CHF, mais le conseil d'administration propose de maintenir un dividende inchangé de 0,05 CHF.IVF Hartmann (+0,9%) a vu son chiffre d'affaires et la rentabilité se contracter en 2017. Les actionnaires se verront malgré tout proposer un dividende relevé de dix centimes à 2,50 CHF par titre.Le fabricant de systèmes de micro-traction Belimo (-1,7%) a vu ses recettes et bénéfices augmenter en 2017, a-t-il annoncé lundi. Fort de perspectives encourageantes pour le nouvel exercice, la société de Hinwil a amélioré la rémunération des actionnaires de 10 CHF pour la porter à 85 CHF par action.Sensirion et Medartis ont présenté les détails de leur prochaine entrée en Bourse. Le premier sera coté dès le 22 mars et le second dès le 23.rp/fr(AWP / 12.03.2018 10h15)