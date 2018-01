Bourse Zurich: ouverture proche de l'équilibre, Julius Bär et Lonza en vedettes

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note quasiment inchangée. Dans l'attente des résultats de la dernière réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, les principaux indices américains ont fini en forte baisse sous l'impulsion de prises de bénéfices. A Tokyo, le Nikkei a terminé sa 6e séance d'affilée dans le rouge.La forte baisse des indices américains est à mettre sur le compte d'une prise de bénéfice "assez évidente (et espérée) avant la réunion de la Réserve fédérale américaine", ainsi que par la progression des rendements de bons du Trésor et l'effondrement de certaines valeurs de la santé et de l'énergie, soulignent les spécialistes de Mirabaud Securities.Côté macroéconomique, on attend en France la publication d'une ribambelle d'indicateurs, parmi lesquels l'inflation en janvier ainsi que les prix à la production et à l'importation de décembre. A l'agenda de la zone euro figurent le chômage en décembre et pour l'année 2017 ainsi que la première estimation de l'inflation en janvier.Dans l'après-midi, on attend aux Etats-Unis les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé ainsi que l'activité économique dans la région de Chicago pour le mois de janvier, les promesses de vente de logements en décembre et les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Dans la soirée suivra la dernière intervention de Janet Yellen en tant que présidente de la Fed.A 08h30, le SMI affichait un repli de 0,05% à 9428,56 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la Banque Julius Bär. La plupart des valeurs vedettes pointait dans le vert, à l'exception notable des deux ayant publié leurs chiffres.La lanterne rouge revenait à Lonza (-3,0%). Le chimiste rhénan a enregistré l'an dernier une croissance de ses revenus supérieure à ses propres pronostics assortie d'une meilleure rentabilité. Les actionnaires se verront néanmoins proposer une rémunération stable de 2,75 CHF par titre.Julius Bär (-2,2%) s'acheminait également vers une ouverture négative, dans le sillage de chiffres 2017 inférieurs aux attentes, à quelques exceptions près. Le gestionnaire de fortune zurichois a connu une année faste et renforcé ses recettes, ses actifs sous gestion et ses bénéfices de plus de 14%. Les grandes banques UBS et Credit Suisse (+0,1% chacune) s'inscrivaient dans la mouvance générale.Swatch (+0,5%) semblait être en mesure de poursuivre sur la lancée entamée hier suite à la publication de chiffres réjouissants, alors que son concurrent Richemont marquait le pas.Les trois poids lourds de l'indice Nestlé, Roche et Novartis étaient attendus juste au-dessus de l'équilibre.Sur le marché élargi, Rieter(+1,1%) avait le vent en poupe dans les échanges avant-Bourse, malgré des résultats mitigés. Alors que les recettes sont ressorties en dessous des attentes des analystes, le bond des entrées de commandes, dopées par les marchés asiatiques, a dépassé les pronostics.Georg Fischer (+0,1%) a annoncé le rachat du tessinois Precicast Industrial, spécialisé dans les composants en alliage pour l'industrie aéronautique et pour les turbines à gaz industrielles.Le constructeur de véhicules agricoles et municipaux Bucher, le producteur de soupes, sauces et bouillons Hügli et l'exploitant de remontées mécaniques Titlis (pas de cours avant-Bourse) ont également publié des chiffres.buc/lk(AWP / 31.01.2018 08h56)