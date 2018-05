Bourse Zurich: ouverture sous les 8800 points, Aryzta en pleine déconfiture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur une note légèrement négative jeudi, contrairement aux indications avant-Bourse. A Wall Street, les principaux indices ont terminé en légère hausse mercredi, après avoir passé une bonne partie de la séance dans le rouge. La place tokyoïte en revanche a chuté de plus de 1% jeudi suite à l'annonce du président américain Donald Trump qui envisage de taxer les importations de véhicules aux Etats-Unis."Les investisseurs ont été rassurés par la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed)", relèvent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal.Le moral des consommateurs allemands devrait continuer à être légèrement moins bon en juin, rapporte l'institut GfK dans son étude mensuelle. En France, le climat des affaires s'est replié en mai pour le cinquième mois consécutif, tout en se maintenant à un niveau "élevé".A 09h05, le SMI reculait de 0,08% à 8788,28 points, le SLI de 0,11% à 1456,41 points et l'indice élargi SPI de 0,07% à 10'497,76 points. Sur les 30 principales cotations, 17 évoluaient dans le rouge, 12 dans le vert et Partners Group à l'équilibre.Le boulanger industriel Aryzta dévissait de 21,1% après un énième avertissement sur résultats. La marge brute d'exploitation (Ebitda) s'est avérée "inférieure" aux attentes de la direction au 3e trimestre 2017/18.Novartis (-0,1%) a vu sa filiale dédiée aux génériques Sandoz recevoir l'approbation de la Commission européenne pour l'utilisation du Zessly, un biosimilaire de l'anticorps monoclonal Infliximab.Les deux autres poids lourds de l'indice Roche (-0,1%) et Nestlé (-0,2%) n'étaient d'aucun soutien.Swatch (+0,1%) tient ce jeudi à Granges son assemblée générale.Sur le marché élargi, Vontobel (+0,7%) a annoncé le rachat de la banque privée Notenstein La Roche à Raiffeisen pour 700 millions de francs.Le groupe alimentaire Bell (+0,3%) détient 98,90% du capital-actions et 99,23% des droits de vote du fabricant de soupes, sauces et bouillons Hügli après l'expiration du délai supplémentaire de son offre publique d'achat (OPA).buc/al(AWP / 24.05.2018 09h30)