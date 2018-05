Bourse Zurich: ouverture stable, Nestlé sous observation

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert autour de l'équilibre lundi, ne parvenant pas à renouer avec la performance positive en fin de semaine dernière. La solide progression de Wall Street vendredi dernier ne semblait également pas avoir d'influence. En Suisse, Nestlé se retrouvait sous observation, après avoir conclu un accord important avec le géant américain Starbucks.A 09h12, le SMI reculait marginalement de 0,02% à 8902,12 points, alors que le SLI cédait 0,12% à 1470,66 points. L'indice élargi SPI progressait par contre de 0,28% à 10'588,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, cinq baissaient, deux étaient stable et 23 montaient.L'action UBS (-4,3%), traitée hors dividende de 65 centimes, pesait sur l'indice vedette et dans une moindre mesure Credit Suisse (-1,2%).Zurich Insurance (-0,2%) faisait également partie des rares valeurs à reculer à l'ouverture. Le réassureur avait indiqué vendredi avoir bouclé le premier trimestre sur un bénéfice net de 457 millions de dollars, en recul de près d'un tiers. Le résultat du premier partiel a été fortement affecté par un effet lié à une modification de la norme comptable US-GAAP, entrée en vigueur en début d'année.Les trois poids lourds Nestlé (+0,5%), Roche (+0,2%) et Novartis (+0,3%) retenaient l'attention des investisseurs.Le groupe alimentaire vaudois a conclu un accord de licence perpétuel avec le géant américain Starbucks pour la distribution de ses produits en dehors des échoppes de ce dernier. Nestlé effectuera un paiement initial en espèces de 7,15 milliards de dollars, la finalisation de l'opération étant prévue pour la fin de l'année.L'Agence américaine des médicaments (FDA) a quant à elle accordé au Tecentriq de Roche un statut de revue prioritaire pour le traitement d'un certain type de cancer des poumons.Quant à Novartis, l'indien Aurobindo Pharma serait prêt à racheter les activités de médicaments génériques dermatologiques pour 1,6 milliard de dollars, selon la presse indienne.al/buc(AWP / 07.05.2018 09h30)