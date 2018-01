Bourse Zurich: pas de tendance claire en l'absence de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sans direction claire lundi, alors que le marché américain était fermé pour cause de jour férié. Le SMI a fini en léger recul alors que le SLI a grappillé un peu de terrain et que le SPI en a perdu un tout petit peu. Avant la poursuite de la saison des résultats, le marché a marqué le pas. Le front des nouvelles d'entreprises est resté calme. Le point d'orgues de la journée a été l'annonce par Bell de son intention d'acheter Hügli.Au niveau mondial, "la progression actuelle des indices étonne plus d'un investisseur et laisse beaucoup de questions en suspens", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities dans une note. Selon ces derniers, "l'horizon de ces prochains mois est dégagé et milite en faveur d'une poursuite de la hausse des indices actions".Sur le plan macroéconomique, le calme a régné aussi en l'absence d'impulsion en provenance des Etats-Unis. L'excédent commercial de la zone euro a atteint 26,3 mrd EUR en novembre, après 23,8 mrd EUR un an plus tôt. Les exportations ont progressé de 7,7% sur un an et les importations de 7,3%.Le SMI a terminé sur léger repli de 0,10% à 9537,28 points, avec un plus bas à 9511,71 et un plus haut à 9551,07. Le SLI a avancé marginalement de 0,02% à 1559,20 points et le SPI a cédé 0,03% à 10'948,29 points. Sur les trente valeurs vedettes, treize ont reculé, quatorze ont avancé et trois ont fini à l'équilibre.ABB (-0,7%) a fini lanterne rouge, précédé par Roche (-0,6% à 244,40 CHF) et Richemont (-0,5%).Roche a souffert d'une analyse de la banque française Société Générale. Cette dernière a abaissé sa recommandation pour le bon de jouissance Roche à "sell" et "hold" et a fortement réduit l'objectif de cours à 190 CHF de 250 CHF.Depuis mi-2017, le titre a connu pas moins de sept dégradations à "hold", a commenté l'analyste qui craint que le bon ne sous-performe la moyenne du marché malgré son récent redressement. Il juge aussi que ses confrères sont trop confiants dans la capacité de Roche à endiguer la chute de ses ventes due aux biosimilaires.Novartis a cédé 0,4% alors que Nestlé a gagné 0,5%. Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours de Novartis et a confirmé "hold". L'analyste anticipe notamment la concrétisation des ambitions articulées par la direction sur l'exercice 2017.Alors que s'ouvrait le salon de la haute horlogerie (SIHH) à Genève, Swatch (+0,3%) a évolué dans une direction inverse à celle de son concurrent Richemont.Dans le camp des gagnants, Partners Group (+1,7%) précède Julius Bär (+1,4%) et Aryzta (+1,3%). Partners Group a vendu l'ensemble de sa participation dans VAT Group. Après la conclusion de cette transaction, le gestionnaire d'actifs ne détiendra plus aucune action du fabricant de soupapes à vide. Le groupe zurichois a annoncé après la clôture la cession de ses parts dans Silicon Ranch à Shell.Credit Suisse a pris 0,5% et UBS 0,1%.Bâloise, Swiss Re et Sika sont les trois titres qui ont fini à l'équilibre.Sur le marché élargi, Bell (+5,9%) veut acquérir l'ensemble des actions du fabricant de soupes et de sauces Hügli (+13,2% à 910,00 CHF). Une offre de 915 CHF par action a été lancée pour un prix total de 443,8 mio CHF. L'acquisition sera financée par des moyens internes et externes, notamment via une augmentation de capital. Le conseil d'administration d'Hügli recommande d'accepter l'offre.Cicor (+1,1%) a bouclé 2017 sur un chiffre d'affaires de 216 mio CHF, en hausse de 14% par rapport à l'exercice précédent, grâce notamment à la poussée de sa division AMS qui a connu une croissance de "plus de 20%".Credit Suisse a abaissé la recommandation pour Georg Fischer (-2,3%) à "neutral" de "outperform", mais a relevé l'objectif de cours. L'analyste a notamment pris en compte les coûts de mise en service d'une nouvelle ligne de production dans la fonderie à Singen ainsi que ceux liés à l'usine Mills River aux Etats-Unis.Parmi les variations notables, on relève celles de la nominative BC du Valais (-4,3%) et d'AMS (-2,9%) pour les perdants et celles de Sulzer (+3,8%) et Emmi (+3,5%) pour les gagnants.rp/jh(AWP / 15.01.2018 18h15)