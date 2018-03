Bourse Zurich: proche de l'équilibre, juste dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note peu changée, légèrement positive jeudi en milieu de journée, après avoir légèrement reculé en cours de matinée. A la veille du long week-end pascal, la prudence reste de mise pour les investisseurs alors que les menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ne sont pas totalement écartées.A ce sujet, "bien que les États-Unis et la Chine aient entamé le dialogue sur les taxes douanières, les investisseurs redoutent toujours l'imprévisibilité du président américain Trump", a observé un analyste d'AxiTrader.Sur le front économique, le taux de chômage en Allemagne a atteint un nouveau plus bas à 5,3% au mois de mars, son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes. En février, le taux s'était élevé à 5,4%.La croissance britannique a été revue en hausse jeudi de 0,1 point à 1,8% en 2017.On attendait encore cet après-midi les dépenses et revenus des ménages américains en février, les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et le moral des ménages (Uni Michigan) en mars.Vers 11h50, le SMI grignotait 0,07% à 8762,14 points avec un plus haut à 8778,32 et un plus bas à 8715,46. Le SLI gagnait 0,24% à 1437,38 points et le SPI 0,03% à 10'204,51 points. Sur les trente valeurs vedettes, 17 montaient, douze reculaient et le bon Schindler était stable.Swiss Re (+2,4%), caracolait toujours en tête des gagnants. L'agence Bloomberg a rapporté que le géant japonais Softbank pourrait prendre une participation d'un quart dans le capital-actions du réassureur. Ce dernier rencontre les investisseurs mercredi prochain et la question sera certainement au centre des discussions.Sans information spécifique, LafargeHolcim gagnait 1,4%. Bâloise (+1,3%) venait sur la 3e marche du podium après un relèvement d'objectif de cours par Vontobel, qui a maintenu "hold". L'analyste a notamment relevé que les informations sur le cash-flow et l'indice de solvabilité soulignent la situation positive et le potentiel futur de dividende.Swatch (+0,2%) profitait modérément d'un relèvement d'objectif de cours par Royal Bank of Canada qui a confirmé "outperform". Les analystes ont relevé leurs estimations d'Ebit pour 2018 et 2019 d'en moyenne 3% pour tenir compte de prévisions plus élevées de croissance du chiffre d'affaires. Les cours des devises devraient avoir un effet légèrement positif cette année. Richemont prenait aussi 0,2%.Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours d'ABB (+0,8%) et a maintenu à "buy". Après une phase de transformation structurelle, le groupe entre dans une phase d'amélioration cyclique et de croissance structurelle, soutenue par les récentes acquisitions, a notamment commenté l'analyste.Après les résultats 2017 et avant la publication des données du 1er trimestre de Kühne+Nagel (+1,2%), Vontobel a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "hold". L'analyste table sur une solide croissance cette année et la suivante. La marge brute devrait se stabiliser et la productivité s'améliorer. L'analyste a aussi abaissé l'objectif de cours de Panalpina () et maintenu "hold".Les plus gros perdants étaient Clariant (-1,7%), Lonza (-0,6%) et Vifor (-0,5%).Les poids lourds Novartis (-0,5%) et Roche (-0,2%) pesaient sur l'indice. Nestlé (-0,1%) aurait trouvé un repreneur pour son activité assurance-vie, via une participation dans la société américaine Gerber Life Insurance. Selon le magazine spécialisé "The Insurance Insider", Goldman Sachs est sur les rangs pour racheter l'entreprise et mettrait 1 mrd USD sur la table.Swisscom cédait 0,3% après une rétrogradation à garder d'acheter par LBBW qui a aussi réduit l'objectif de cours. L'analyste craint une augmentation de la pression sur les prix sur le marché helvétique.Sur le marché élargi, Aevis (-1,6%) a vu sa rentabilité divisée plus que par deux à 1,1 mio CHF en 2017, pénalisée notamment par des effets uniques. Pour l'année en cours, l'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 0,55 CHF par action.Perfect Holding (stable) a essuyé l'an dernier une nouvelle perte nette de 0,2 mio CHF, moindre toutefois que le déficit de 1,1 mio accusé en 2017.Addex (stable) a levé comme convenu 40 mio CHF à l'occasion de son augmentation de capital annoncée depuis la mi-février. Les 13'037'577 nouvelles actions, d'une valeur nominale de 1 CHF chacune, ont été placées au prix de 3,13 CHF. Le négoce de nouveaux titres débutera dès aujourd'hui.rp/lk(AWP / 29.03.2018 12h45)