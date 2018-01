Bourse Zurich: regain d'optimisme confirmé dans les premiers échanges jeudi

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi en hausse, tentant un rebond après le repli de la veille. La place zurichoise était soutenue par les solides performances de Wall Street, où le Dow Jones a battu de nouveaux records mercredi soir. La saison des premiers résultats annuels commence lentement à prendre de la vitesse avec les chiffres d'affaires de Geberit et de Galenica."Le Dow Jones s'est payé le luxe de connaître sa plus forte progression (en terme de points) depuis l'élection présidentielle et un nouveau record. Le S&P 500 et le Nasdaq ont aussi brisé de nouveaux plus hauts historiques", ont rappelé les analystes de Mirabaud Securities. Conséquence de l'embellie outre-Atlantique, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin", ont-ils ajouté.A 09h30, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,26% à 9464,63 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,31% à 1554,46 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,26% à 10'892,12 points. Sur les trente principales cotations, vingt progressaient, neuf cédaient du terrain, tandis que Clariant et Zurich Insurance stagnaient.Geberit (+4,8%) prenait clairement le large. L'équipementier de salles de bains a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 2,91 mrd CHF, un montant supérieur aux prévisions du marché.UBS (+1,2%) rebondissait nettement après les pertes de la veille. Goldman Sachs a relevé mercredi l'objectif de cours de la banque aux trois clés et a confirmé la recommandation à "neutral". Les analystes anticipent un 4e trimestre faible pour les banques d'affaires européennes. Pour Credit Suisse (+0,3%), l'expert a aussi relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy".Parmi les poids lourds, Nestlé (-0,1%) freinait la tendance, au surlendemain de l'annonce de la vente à l'italien Ferrero de son activité de confiserie aux Etats-Unis pour 2,8 mrd USD en numéraire.Les deux valeurs pharmaceutiques Novartis (+0,2%) et Roche (+0,1%) affichaient des progressions modestes.Sur le marché élargi, Galenica égarait marginalement 0,04%. Le distributeur pharmaceutique a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,21 mrd CHF, en hausse de près de 7% sur un an. Le groupe table toujours sur une rentabilité (Ebit) étoffée de 7% à 12% en comparaison annuelle.Meyer Burger s'adjugeait 3,1%. Le fournisseur de l'industrie solaire prévoit de "légèrement" réduire sa perte nette en 2017, après avoir subi un résultat négatif de 97,1 mio CHF l'année précédente.Ascom (inchangé) a remporté un appel d'offre pour un contrat de maintenance et de services avec l'hôpital de Helsinki en Finlande pour 3,8 mio EUR.VAT (+1,1%) semblait également plébiscité, alors que Temenos (-1,3%) buvait la tasse. Les analystes de Goldman Sachs recommandent désormais le titre à la vente.al/jh/ol(AWP / 18.01.2018 10h15)