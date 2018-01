Bourse Zurich: regain de vigueur, Givaudan pas en odeur de sainteté

Zurich (awp) - La Bourse suisse se reprenait vendredi matin au lendemain d'une séance agitée. Le Swiss Market Index (SMI) naviguait à nouveau au-dessus de la barre de 9500 points, tenant cette marque à distance respectable. Les marchés semblent avoir digéré les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et la volatilité du dollar. Parmi les valeurs vedettes, Givaudan et Aryzta prenaient un bouillon.Jeudi, le président américain Donald Trump a affirmé que l'objectif de sa politique était un "dollar fort", reprenant ainsi son secrétaire au Trésor qui avait affirmé le contraire la veille. Cette saillie du locataire de la Maison Blanche a eu pour effet de mettre un terme à la forte volatilité sur le marché des changes et de raffermir un peu le billet vert face à un panier de devises, notamment l'euro.Dans son commentaire matinal, Mirabaud Securities estime que la Banque centrale européenne pourrait réduire plus rapidement que prévu programme de rachat d'actifs.Côté macroéconomique, la publication de la croissance américaine pour le 4e trimestre devrait accaparer toute l'attention dans l'après-midi. Les résultats d'entreprises américaines ne seront pas en reste.A 09h30, le SMI gonflait de 0,41% à 9523,21 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,30% à 1559,43 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'étoffait de 0,38% à 10'927,76 points. Dans les titres cotés au SMI/SLI, 23 progressaient et sept cédaient du terrain.La chute semblait sans fin pour Aryzta (-5,5%), une nouvelle fois lanterne rouge au lendemain d'une dégringolade de 20,9%. L'avertissement sur résultats publié par la nouvelle direction jeudi a inspiré plusieurs commentaires défavorables d'analystes qui ont raboté objectifs de cours et recommandations. Certains spécialistes prévoient une longue phase de convalescence pour le boulanger industriel.Givaudan (-2,7%) a présenté des chiffres 2017 solides - supérieurs aux attentes - et relevé son dividende. Le recul marqué du titre pourrait trouver son explication dans le prix des matières premières, qui inquiète certains analystes.A l'autre bout du tableau, Vifor (+1,2%) semblait profiter d'un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse, sur fond de demande croissante pour l'Injectafer aux Etats-Unis.Le poids lourd Novartis (+0,9%) tirait le marché vers le haut, tout comme Nestlé (+0,5%). Roche (+0,2%) faisait moins bien.Swatch (+0,8%) surperformait également l'indice vedette. UBS figurait parmi les titres très recherchés, après une hausse de l'objectif de cours par la Banque royale du Canada, dont les analystes sont satisfaits de la performance 2017 du géant de la Paradeplatz. Les autres bancaires Julius Bär (+0,6%) et Credit Suisse (+0,4%) suivaient.Sur le marché élargi, Temenos (+6,1%) serait dans le viseur de Softbank, selon des rumeurs relayées par la presse. Le conglomérat japonais se serait entouré de plusieurs partenaires pour mener à bien son projet de rachat, dont Microsoft, Starbucks et Citigroup.La Commission des OPA a forcé les grands actionnaires de SHL (+24%) à procéder à une offre publique d'achat sur le spécialiste israélien de la médecine à distance. Le prix devra au moins atteindre 8,70 CHF par action.Santhera (+4,4%) a confirmé en matinée que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a maintenu son avis négatif sur une demande d'extension d'indication pour le Raxone.Leonteq (-7,8%) subissait le désamour des investisseurs après un rabotage de la recommandation d'UBS, qui prône désormais la vente du titre.SFS (-3,9%) ne semblait pas convaincre avec son chiffre d'affaires annuel. Starrag (-2,4%), CFT (+1,0%), VP Bank (-0,8%) et la Banque cantonale bernoise (+0,3%) ont également dévoilé leur performance annuelle, partielle ou complète.fr/ol(AWP / 26.01.2018 10h15)