Bourse Zurich: retour au vert, la Fed et tensions commerciales en toile de fond

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'est hissée dans le vert en cours de matinée et le SMI évoluait un peu en dessus de la barre des 8900 points. La tension restait toutefois palpable sur les marchés alors que les Etats-Unis et la Chine entament des négociations pour résoudre le conflit commercial. Le statu quo de la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas favorisé l'ambiance. En Suisse, Geberit et Logitech retiennent l'attention après des résultats.Une délégation américaine a entamé jeudi à Pékin des pourparlers afin de désamorcer la possible guerre commerciale avec la Chine. Le Comité de politique monétaire de la Fed a décidé hier de ne pas relever les taux d'intérêt, une position "accommodante", selon Mirabaud Securities.Sur le front économique, on attend l'inflation en avril et la production industrielle en mars dans la zone euro et, cet après-midi aux Etats-Unis, la balance commerciale en mars, la productivité au 1er trimestre, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les commandes industrielles en mars et l'indice ISM des services en avril.Vers 10h45, le SMI gagnait 0,20% à 8913,76 points avec un plus haut à 8918,12 et un plus bas à 8868,28. Le SLI gagnait 0,23% à 1477,72 points et le SPI 0,15% à 10'562,21 points. Sur les trente valeurs vedettes, quatorze montaient, deux étaient stables et quatorze reculaient.Le trio de tête se composait de Logitech (+8,2%), Aryzta (+3,5%) et Geberit (+2,3%).Logitech a fait mieux que prévu au 4e trimestre 2017/18 et a été porté par les périphériques pour jeux vidéo. Les attentes des analystes ont été dépassées et ceux-ci applaudissent des deux mains, saluant notamment le nombre croissant des ventes de périphériques pour les vidéoconférences, tablettes de jeux et ceci dans toutes les régions.Geberit a gonflé ses recettes et son bénéfice au premier trimestre, dépassant les attentes du consensus. Le groupe saint-gallois a notamment profité du renforcement de l'euro, mais aussi de la baisse des charges liées à l'intégration du finlandais Sanitec. UBS a toutefois jugé "un peu légère" l'évolution des marges alors que Vontobel note que les hausses de prix ont permis de compenser l'augmentation des prix des matières premières.Dans le camp des poids lourds, Roche prenait 1,8% et Novartis perdait 0,1%. La filiale génériques de Novartis, Sandoz, a essuyé un revers aux Etats-Unis et ne pourra pas provisoirement commercialiser un biosimilaire de Rituximab de Roche. L'autorité sanitaire FDA a réclamé des données supplémentaires avant de décider de l'homologation.Aux bancaires, Credit Suisse perdait 0,2% alors qu'UBS gagnait 0,1% et Julius Bär 0,5%.Swisscom engrangeait 0,4%, alors que, sur le marché élargi, Sunrise reculait de 0,5%. Le numéro deux suisse des opérateurs de télécommunications a connu un faste premier trimestres en termes de recettes, abonnés et bénéfice. Les résultats sont supérieurs aux attentes.En marge de la présentation des chiffres, le directeur général Olaf Swantee a affirmé à AWP qu'il n'y a aucune discussion avec la maison-mère d'UPC Liberty Global en vue d'un éventuel rachat. Il reste convaincu de la stratégie d'indépendance.Valiant reculait de 4,9%. Le groupe bancaire a stagné dans son coeur de métier au premier trimestre, les volumes d'hypothèques n'ayant que faiblement progressé. Les recettes ont toutefois progressé dans toutes les lignes de métier et le bénéfice s'est nettement amélioré, sans toutefois satisfaire les attentes.Phoenix Mecano (inchangé) s'est séparé d'une unité aux Pays-Bas, dans le cadre de la réorganisation de l'activité Elcom/EMS. La transaction va générer un gain comptable inférieur à 5 millions d'euros.rp/fr(AWP / 03.05.2018 11h30)