Bourse Zurich: semaine négative pour le SMI qui finit au plus bas du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance et la semaine dans le rouge. Le SMI, qui avait longtemps évolué sur un recul proche de 0,5%, a encore fléchi sur la fin et a terminé au plus bas du jour. L'indice vedette de SIX avait encore inscrit un plus haut historique de 9616 points le 24 janvier.A New York, Wall Street reculait en début de séance, touchée par une poursuite de la tension sur les taux d'intérêt après un rapport sur l'emploi et par des résultats d'entreprises mitigés. Le rapport sur l'emploi "semble susciter quelques inquiétudes sur le nombre de hausses de taux de la banque centrale américaine cette année", après que la Fed a déjà affirmé à l'issue d'une réunion cette semaine que l'inflation allait progresser, ont noté les analystes de Schwab.Les créations d'emploi se sont élevées à 200'000 en janvier aux Etats-Unis, plus que les 180'000 attendus par les analystes. Le taux de chômage est resté stable à 4,1%, au plus bas depuis 17 ans.Le moral des ménages compilé par l'Uni Michigan a baissé à 95,7 points en janvier après 95,9 en décembre et alors qu'il était attendu à 95 points. Les commandes industrielles ont augmenté de 1,7% en décembre. Les analystes attendaient une hausse de 1,3%.Dans la zone euro, les prix à la production industrielle ont progressé de 0,2% en décembre par rapport à novembre. Sur un an, la hausse est de 2,2%.Le SMI a fini en baisse de 0,76% à 9220,69 points, son plus bas du jour et avec un plus haut à 9272,50 points. Sur la semaine, il a perdu 3,1%. Le SLI a terminé vendredi en recul de 0,88% à 1514,81 points et le SPI de 0,88% à 10'604,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont reculé, trois ont avancé et un a fini stable.Les plus gros perdants du jour sont Swatch et Sika (chacun -2,3%) ainsi que Vifor et Clariant (chacun -2,2%). L'action au porteur de l'horloger biennois avait fortement progressé ces derniers jours, dans le sillage des bons résultats annuels dévoilés lundi. Richemont a cédé 1,3%.Kühne+Nagel (-1,6%) a souffert d'un abaissement d'objectif de cours avec confirmation de recommandation "sell" par Goldman Sachs, qui a adapté ses prévisions en raison de l'évolution récente sur le front des devises.SGS (-1,2%) poursuit ses emplettes, avec l'acquisition - pour un montant non spécifié - du laboratoire d'analyse allemand TraitGenetics, spécialisé dans le développement et l'analyse de marqueurs moléculaires utilisés dans la recherche sur la sélection végétale.Aryzta (-0,6%) a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, qui continue toutefois de conseiller de se défaire de l'action du boulanger industriel. L'analyste a jugé que la vente de Cloverhill est en ligne avec la stratégie de se séparer des activités hors du coeur de métier et la réaction du cours ne le prend pas en compte, selon lui.Jefferies a relevé l'objectif de cours et confirmé sa recommandation d'achat pour Lonza (-0,2%). La banque américaine estime que la direction a restauré la confiance dans la stratégie et les perspectives futures. En revanche, S&P Global a augmenté l'objectif mais confirmé "hold". L'analyste voit notamment une amélioration des perspectives de croissance bien que le cours en tient déjà compte.Les poids lourds pharmaceutique Roche (+0,5%) et Novartis (-1,1%) ont tous deux vu leur objectif de cours raboté, respectivement par Bernstein et HSBC, qui ont cependant confirmé la recommandation d'achat pour les deux titres. DZ Bank a abaissé l'objectif de Roche mais continue de recommander le titre à l'achat, comme ses deux consoeurs.Nestlé (-1,2%) a aussi pesé sur l'indice.Aux bancaires, Julius Bär (-1,2%) et Credit Suisse (-1,0%) et UBS (-0,6%) n'ont pas échappé à la tendance.Swiss Re (+0,6%) a précédé Roche et Zurich (+0,1%) dans le minuscule camp des gagnants. Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours du réassureur, mais a confirmé "buy". Le nouvel objectif reflète essentiellement la faiblesse actuelle du dollar. Bâloise a fini inchangé.Sur le marché élargi, le fabricant de semi-conducteurs AMS (+0,2%) a continué sur sa lancée de la veille. Selon des courtiers, le titre ferait l'objet d'achats de couverture après les bons résultats d'Apple, un de ses gros clients.Tamedia (+0,7%) a publié son prospectus d'offre pour le rachat de la régie publicitaire Goldbach (+0,3%). Celle-ci débutera le 19 février et devrait se terminer le 20 mars. L'opération sera considérée comme aboutie en cas d'acceptation supérieure à 50% à l'échéance de l'offre.Implenia (+2,9%) a annoncé avoir enregistré une "performance opérationnelle convaincante" au deuxième semestre 2017, après un début d'année difficile qui s'était soldé par une perte nette de 11,9 mio CHF.A l'autre bout du classement, le motoriste KTM (-5,2%) a confirmé son offre aux actionnaires de sa filiale Pankl Racing, dont il souhaite prendre le contrôle total et faire décoter les titres de la Bourse de Vienne.rp/jh(AWP / 02.02.2018 18h15)