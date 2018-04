Bourse Zurich: solidement ancré dans le vert, le SMI effleure les 8800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse étayait ses gains jeudi à la mi-journée, malgré une ouverture en léger repli sur fond d'indication préalables mitigées. L'indice phare de la place zurichoise évoluait juste en dessous de la barre symbolique des 8800 points. L'incertitude reste de mise parmi les investisseurs, en raison notamment de l'appréciation du dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis début mars face à l'euro, bénéficiant d'une nouvelle tension des taux d'intérêt sur la dette américaine.En Suisse, la séance était marquée par une volée de résultats trimestriels, notamment ceux des "blue chips" Schindler et Roche."Les anticipations de hausse de taux aux Etats-Unis pèsent toujours sur les marchés actions", malgré les solides bilans publiés par les entreprises américaines, souligne Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.Dans l'après-midi, la Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa réunion périodique pour discuter de la politique monétaire en zone euro. L'institut francfortois devrait laisser inchangés ses taux directeurs comme son vaste programme de rachat de dettes, mais "la réunion ne sera pas dépourvue d'intérêt, puisque la brusque détérioration des indicateurs ces derniers mois jette le doute sur les perspectives", estiment les économistes d'UniCredit.Outre-Atlantique, figurent à l'agenda les commandes de biens durables pour le mois de mars ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.En Allemagne, le moral des consommateurs devrait légèrement s'atténuer en mai en raison d'un climat géopolitique anxiogène, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK, qui met en avant l'intensification de la confrontation de l'Occident avec la Russie dans le conflit syrien.A 11h35, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,63% à 8796,07 points, proche de son plus haut du jour à 8796,99. Le Swiss Leader Index (SLI) s'étoffait de 0,76% à 1456,49 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,66% à 10'418,45 points. Sur les 30 principales cotations, 28 pointaient dans le vert et seulement deux dans le rouge.Le bon de participation Schindler (+2,2%) s'affirmait en tête de classement. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a vu ses résultats progresser nettement au premier trimestre et a confirmé ses objectifs de croissance pour l'exercice en cours. Dans leurs commentaires, les analystes manifestent toutefois quelques réserves quant à l'évolution de la marge opérationnelle (Ebit).Partners Group (+2,0%) et le vainqueur de la veille Credit Suisse (+1,7%) complétaient le podium.Roche (+0,05%) se maintenait tout juste au-dessus de la ligne de flottaison après la publication de chiffres trimestriels pourtant supérieurs aux attentes du marché et des prévisions marginalement relevées pour l'ensemble de l'exercice. Le laboratoire rhénan a enregistré une croissance de 5% grâce aux contributions de l'Ocrevus contre la sclérose en plaques et de l'anticancéreux Perjeta. Les analystes pointent du doigt la pression sur les revenus occasionnée par le lancement de biosimilaires.Le concurrent Novartis (+0,4%) et le troisième larron Nestlé (+0,7%) s'en sortaient nettement mieux. Mercredi soir, la multinationale veveysane a annoncé l'inauguration au Chili d'un nouveau site de production de croquettes pour animaux d'une capacité annuelle de 65'000 tonnes, qui a nécessité un investissement de 120 millions de dollars.Aux bancaires, Julius Bär (+1,6%) talonnait Credit Suisse, alors qu'UBS (+1,1%) restait quelque peu en retrait.Lanterne rouge du jour, Swiss Life (-3,3% ou -11,90 francs) peut se prévaloir d'un traitement hors dividende de 13,50 francs ce jeudi. Ce n'était pas le cas de Logitech (-0,3%), seul autre titre à évoluer en territoire négatif.Grands perdants de la veille, Adecco (+1,3%) et dans une moindre mesure Clariant (+0,7%) reprenaient des couleurs. Bernstein a revu à la hausse son objectif de cours pour le chimiste de Muttenz, mais confirme sa recommandation "underperform".Sur le marché élargi, le fabricant d'implants dentaires Straumann (+3,5%) a entamé l'exercice 2018 sur les chapeaux de roue, à la faveur d'acquisitions mais également au niveau organique. Molecular Partners (+0,2%) et Bucher Industries (-1,4%) ont également publié leurs chiffres trimestriels.Le groupe de luxe Lalique, jusqu'ici coté sur la plateforme BX Berne exchange a manifesté son intention d'entrer à la Bourse suisse, afin d'affermir son profil sur le marché des capitaux et d'élargir la base d'investisseurs. L'IPO devrait s'accompagner d'une augmentation de capital jusqu'à 1 million de nouvelles actions, pour un gain attendu de 8,39 millions de francs.buc/jh(AWP / 26.04.2018 12h45)