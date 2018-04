Bourse Zurich: tendance légèrement positive après les pertes de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait reprendre des couleurs mercredi, après une clôture nettement dans le rouge la veille, jour de reprise après une longue pause pascale. Aux Etats-Unis, les principaux indices ont terminé sur de nettes hausses mardi, mais la séance a été marquée par une volatilité importante."Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la détente (momentanée?) sur le secteur de la technologie américaine et d'un rebond technique bienvenu", souligne Mirabaud Securities dans sa note matinale.En Suisse, les investisseurs avaient peu de nouvelles à se mettre sous la dent. Immoscout a publié son indice immobilier pour le mois de mars, qui a été marqué par une hausse des prix à l'achat pour les maisons individuelles tandis que ceux pour les appartements ont reculé.Sur le front conjoncturel, l'activité dans les services a encore ralenti en Chine en mars, avec la progression la plus faible depuis quatre mois, selon l'indice indépendant Caixin. D'autres données doivent encore être publiées au cours de la matinée, dont l'inflation en mars dans la zone euro et le chômage en février, susceptibles de fournir quelques impulsions en cours de séance.A 08h30, le préSMI compilé par Julius Bär progressait de 0,08% à 8637,77 points. A l'exception d'ABB et de Swiss Re, les valeurs de l'indice phare de la place zurichoise étaient toute dans le vert.Swiss Re (-0,8%) assure disposer d'une dotation en capitale solide, lui permettant notamment d'investir dans des opportunités de croissance. Le réassureur a par ailleurs indiqué que les discussions avec le japonais SoftBank se trouvaient encore à un stade préliminaire. La participation du conglomérat ne devrait pas dépasser la barre des 10% du capital-actions.ABB (-3,1%) se dirigeait vers une ouverture négative, alors que le titre sera négocié hors dividende, tout comme Geberit (+0,9%).Les principaux poids lourds Nestlé et Novartis (chacun +0,2%) tout comme Roche (+0,5%) affichaient de bonnes prédispositions.Les valeurs bancaires affichaient des progression plus timides, UBS, Credit Suisse et Julius Bär progressant de 0,1%.LafargeHolcim (+0,2%) a annoncé deux départs notables au sein de son conseil d'administration - ceux des anciens directeurs généraux puis présidents de Holcim, Thomas Schidheiny, et de Lafarge, Bertrand Collomb - qui ne seront pas remplacés. Le comité de surveillance de l'entreprise se verra ainsi ramené à dix membres.Sur le marché élargi, le facilitateur zurichois de distribution DKSH (+0,3%) souhaite croître en Nouvelle-Zélande et a noué un nouveau partenariat avec le groupe américain 3M afin d'y parvenir.Jungfraubahn (pas de cours) a publié ses résultats annuels pour 2017. Le groupe a profité de l'essor de la demande asiatique ainsi que de la diversification de ses activités, avec une hausse de 34,6% de son bénéfice net à 41,6 mio CHF.Liechtensteinische Landesbank (pas de cours) a finalisé la reprise à 100% de LB(Swiss) Investment des mains de Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland).ol/jh(AWP / 04.04.2018 08h49)