Bourse Zurich: tendance négative, données peu favorables aux Etats-Unis

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en baisse, après avoir clôturé en légère hausse la veille. Quelques rares nouvelles d'entreprises viendront animer la séance. Les données Outre-Atlantique sont peu favorables: les indices américains ont terminé en recul, freinés par le secteur énergétique et la faiblesse de Boeing.Les yeux seront rivés vers Washington, dans la crainte de voir un "shutdown" du gouvernement ce soir, note Mirabaud Securities dans son commentaire matinal.En Suisse, on attend la publication des prix à la production et à l'importation (PPI) pour décembre 2017 tandis que la Grande-Bretagne présentera ses ventes au détail pour le même mois. Aux Etats-Unis, une première estimation sur le moral des ménages en janvier sera publiée en milieu d'après-midi. L'agence internationale de l'énergie (AIE) publiera quant à elle son rapport mensuel sur le pétrole.A 08h30, le SMI avant-Bourse affichait une baisse de 0,13% à 9440,22 points. A l'exception de Geberit, l'ensemble des valeurs vedettes pointaient dans le rouge entre -0,1% et -0,2%.Geberit (+0,9%) se plaçait à nouveau dans le haut du classement, après avoir progressé de 6,5% la veille. L'équipementier de salles de bains a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 2,91 mrd CHF en 2017, un montant supérieur aux prévisions du marché. Plusieurs établissements ont relevé vendredi matin leur recommandation pour le titre à "buy", à l'instar Société Générale et Kepler Cheuvreux.Les bancaires UBS et Credit Suisse (chacun -0,2%) perdaient légèrement du terrain après leur rebond de la veille dans la foulée de relèvements d'objectifs de cours.Parmi les poids lourds, Nestlé, Novartis et Roche (tous -0,1%) s'inscrivaient la tendance générale plutôt morose. Dans la matinée, Roche a annoncé que sa filiale nippone, Chugai, a obtenu des autorités sanitaires japonaises une homologation du Tecentriq (atezolizumab) dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé ou récurrent. Il s'agit de la première autorisation accordée à ce médicament dans l'archipel.Le chimiste Clariant (-0,2%) a annoncé l'ouverture d'un site de production à Yanbu en Arabie Saoudite, qui sera dédié aux mélanges-maîtres.Les assureurs Zurich Insurance et Bâloise (chacun -0,2%), Swiss Life et Swiss Re (chacun -0,1%) ont tous vu leurs objectifs de cours respectifs relevés par HSBC dans le cadre d'une étude sectorielle, mettant en exergue la solide capitalisation et la réduction des incertitudes liées au Swiss Solvency Test.Sur le marché élargi, le groupe industriel Oerlikon (+2,8%) s'est félicité d'avoir décroché deux contrats auprès de leaders chinois de la production de fibre synthétique, d'une valeur cumulée de 540 mio CHF.BB Biotech (+0,6%) a dégagé l'an dernier un bénéfice non audité de 688 mio CHF, contre une perte sèche de 802 mio CHF en 2016. La société de participation, centrée sur les biotechnologies, relève dans la foulée la rémunération proposée à ses actionnaires.Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (pas de cours) a vu ses ventes progresser de 8% à 582,4 mio EUR en 2017, un chiffre dépassant les prévisions les plus optimistes des analystes.Le groupe Burkhalter (pas de cours) a vendu à son partenaire de coentreprise Alpiq la participation de 50% détenue dans Alpiq Burkhalter Technik. Le fabricant de boîtiers Elma Electronic (pas de cours) a prévenu que la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis va peser à hauteur d'environ 1 mio USD sur sa charge fiscale au titre de 2017.ol/jh(AWP / 19.01.2018 08h51)