Bourse Zurich: tendance positive alors que les tensions s'apaisent

Zurich (awp) - La Bourse suisse semblait déterminée à aller de l'avant alors que la tendance est à l'apaisement entre dirigeants politiques. La Chine semble vouloir aplanir ses divergences commerciales avec les Etats-Unis. Le dossier syrien est retourné au second plan après les bombardements occidentaux du week-end. L'actualité économique reste vive outre-Atlantique, mais calme sous nos latitudes.Wall Street a terminé mardi en nette progression, soutenu par les valeurs technologiques dans le sillage de la publication des chiffres de Netflix. La publication des statistiques conjoncturelles chinoises et américaines a également soutenu les marchés, selon Mirabaud Securities. Les trois indices présentent désormais une hausse depuis le début de l'année.Suite à l'"aggression" économique des Etats-Unis, la Chine a pris le chemin de l'assouplissement et de la stratégie commerciale, affirment les spécialistes du courtier genevois.Le bouillant président américain Donald Trump a évoqué mardi la tenue de discussions "à très haut niveau" avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avant une rencontre attendue en juin.Au niveau macroéconomique, l'excédent commercial du Japon a progressé de 32,1% en mars, marqué par un léger recul des importations pour la première fois depuis décembre 2016.Les investisseurs scruteront les données d'inflation en zone euro et Grande-Bretagne, puis le livre beige de la Réserve fédérale américaine, qui servira de base à la prochaine réunion de la banque centrale.L'agenda économique helvétique est assez dégarni. La paire euro/franc a dépassé mardi la valeur de 1,19 pour la première fois depuis la levée du taux plancher par la Banque nationale suisse.A 9h20, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,40% à 8855,35 points, gardant à bonne distance la marque des 8800 points franchie la veille. Le Swiss Leader Index (SLI) gonflait 0,39% à 1459,61 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,38% à 10'451,60 points. Parmi les trente valeurs vedette, 24 progressaient et six reculaient.Bâloise (+2,3%) avait le vent en poupe. Dans un étude, UBS conseille le titre à l'achat. Les analystes s'attendent à un hausse des bénéfices dans les activités vie. Swiss Life (+0,3%) fait également l'objet de commentaires favorables.Zurich (+0,4%) a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, pour qui les résultats annuels de l'assureur ont envoyé un bon signal aux investisseurs.Le volatil Aryzta (+2,1%) et de Sika (+1,8%) complétaient le trio de tête. Le chimiste du bâtiment a dévoilé mardi sa performance trimestrielle et tenu son assemblée générale, au cours duquel les administrateurs sortants ont été réélus. Les droits de vote de la famille fondatrice ont à nouveau été réduits.Novartis (+0,5%) a lancé mardi son offre de reprise sur l'américain Avexis pour 8,7 milliards de dollars, ce qui lui a permis de progresser de 1,6% la veille. Nestlé (+0,6%) soutenait également l'indice. Le groupe agroalimentaire veveysan devrait résoudre prochainement un litige qui l'oppose à des distributeurs.Credit Suisse a revu à la hausse l'objectif de cours de Roche (+0,2%), dont les progrès dans le traitement du cancer du poumon sont salués.Aux bancaires, Credit Suisse et Julius Bär s'inscrivaient dans le rouge, avec respectivement -0,2% et -0,1%. UBS (+0,5%) surperformait l'indice. Aux Etats-Unis, le secteur bancaire continue de sous-performer malgré des résultats de Goldman Sachs de bonne facture, souligne Mirabaud Securities.Le président de Swiss Re (+0,4%) s'attend à une baisse massive des primes de l'assurance automobile en raison de la numérisation. La moitié du volume des primes est actuellement consacrée au marché automobile, a-t-il affirmé lors d'une interview à la Neue Zürcher Zeitung.Sur le marché élargi, le pharmacien en ligne et grossiste en médicaments Zur Rose (+3,7%) a nettement augmenté son chiffre d'affaires au premier trimestre 2018, dopé par la vente de médicaments sans ordonnance en Allemagne.Basilea Pharmaceutica (-0,4%) semblait profiter du lancement par son partenaire nippon Asahi Kasei Pharma du processus de recrutement de patients en vue d'une étude de phase III sur l'isavuconazole pour le traitement de mycoses profondes.Tamedia (stable) a annoncé la reprise de la Basler Zeitung des mains de Zeitungshaus. En contrepartie, le groupe de presse zurichois va lui revendre plusieurs participations dans différents titres. Le montant de la transaction n'est pas précisé.La Banque cantonale de Lucerne (-1,7% ou -9,00 francs) et Schweiter (-2,9% ou -34 francs) sont traités hors dividende de respectives 12,00 et 45,00 francs.fr/jh(AWP / 18.04.2018 10h15)