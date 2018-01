Bourse Zurich: tentative de rebond, Givaudan sous le feu des projecteurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait esquisser une reprise vendredi matin, au lendemain d'une séance agitée qui a vu le Swiss Market Index (SMI) reculer sous la barre de 9500 points. La volatilité du dollar et la réunion de la Banque centrale européenne désormais digérés, les marchés devraient repartir à la hausse. Du côté des valeurs vedettes, Givaudan a dévoilé une performance annuelle surprenante.Les indices européens devraient ouvrir en hausse dans le sillage de la clôture plutôt favorable de New York, mais surtout de l'accalmie sur le front des devises, affirme Mirabaud Securities dans son commentaire matinal. Jeudi, le président américain Donald Trump a affirmé que l'objectif de sa politique était un "dollar fort", reprenant ainsi son secrétaire au Trésor qui avait affirmé le contraire la veille.Cette saillie du locataire de la Maison Blanche a eu pour effet de mettre un terme à la forte volatilité sur le marché des changes et de raffermir un peu le billet vert face à un panier de devises, notamment l'euro.Mirabaud Securities évoque également la conférence de presse la Banque centrale européenne (BCE), sans grande surprise dans l'ensemble. Le courtier genevois n'exclut pas une réduction du programme de rachat d'actifs plus rapide que prévu.Côté macroéconomique, la publication de la croissance américaine pour le 4e trimestre devrait accaparer toute l'attention dans l'après-midi. Les résultats d'entreprises américaines ne seront pas en reste.A 8h20, le préSMI calculé par Julius Bär prenait 0,3% à 9510,65 points. A quelques exceptions près, les titres du SMI/SLI présentaient des hausses comprises entre 0,2% et 0,3%.Givaudan tenait la vedette avec une progression de 1,5%. Le spécialiste des arômes et des parfums a étonné avec des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement du dividende. Les objectifs pour la période 2015-2020 sont confirmés.Barry Callebaut (-0,2%) était le seul perdant parmi les valeurs vedettes. Le grossiste en produits cacaotés a subi un abaissement de recommandation de la part de Kepler Cheuvreux à "hold" de "buy". Le courtier français estime qu'une hausse importante de l'action risque d'être difficile.Aryzta (stable) limitait les dégâts malgré une pluie de commentaires négatifs d'analystes et deux réduction de recommandations. Le boulanger industriel a sombré de plus de 20% jeudi suite à un énième avertissement sur résultats, émis cette fois par sa nouvelle direction.Swatch et Richemont marchaient main dans la main et présentaient une hausse de 0,8%, sans information particulière. Le premier nommé a perdu 2,0% la veille.Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (+0,2% chacun) se situaient juste en dessous de la moyenne. Le bancaires UBS, Credit Suisse (+0,3 les deux) et Julius Bär (+0,2%) étaient dans un mouchoir de poche.Sur le marché élargi, Leonteq (+1,8%) subissait le désamour des investisseurs après un rabotage de la recommandation d'UBS, qui prône désormais la vente du titre. Les développeurs de produits structurés se retrouvent handicapés par le manque de volatilité qui règne sur les marchés, selon la grande banque.VP Bank, la Banque cantonale bernoise et Compagnie Financière Tradition (pas de cours pour les trois) ont publié leurs chiffres 2017, soit complets, soit partiels. SFS (-0,8%) ne semblait pas convaincre avec son chiffre d'affaires annuel.fr/jh(AWP / 26.01.2018 08h45)